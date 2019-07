Klimakrise : Gletscherdämmerung

Als Martin Funk das letzte Mal auf dem Rhonegletscher stand, schützte ein großes Vlies die ins Eis geschlagene Touristen-Grotte. Von der Straße aus hatte er den im Wallis auf 2300 Metern über dem Meeresspiegel gelegenen Gletscher nicht sehen können, sondern nur einen See, der durch die Schmelze immer größer wird. Das Eis, das einst mächtig zwischen den Gärsten- und Furkahörnern ruhte und sich während der kleinen Eiszeit 1856 bedrohlich weit in die Ebene schob, hat sich dramatisch zurückgezogen, besonders während der vergangenen Jahrzehnte. Bis zum Gletscher musste Funk also ein paar hundert Meter laufen. Das war im Sommer 2018.

Als Martin Funk das erste Mal auf dem Rhonegletscher stand, war er Doktorand an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, an der er kürzlich seine Abschiedsvorlesung hielt. Er erforschte, wie sich die Klimaveränderung auf die Gletscherschmelze auswirkt. Bereits von der Straße aus konnte er sein Forschungsobjekt sehen und bewundern, wie der Gletscher in eine Steilstufe hineinfloss und abbrach. „Imposant war das“, sagt Funk. Nichts als Weiß. Kein See, nirgendwo. Niemals hätte Funk sich damals vorstellen können, dass die Gletscher so schnell schmelzen würden, niemand konnte das. „Man ging eher von einem Stillstand aus.“ Die kleine, auf Stangen montierte Box, in der ein Fühler meteorologische Daten wie Strahlung, Wind, Temperatur und Luftfeuchtigkeit maß, musste jede Woche geöffnet und Papierrolle sowie Tinte ausgewechselt werden. Das war im Sommer 1979.

Was bleibt, sind Geröllmoränen

Der Rhonegletscher von damals hat mit dem Rhonegletscher von heute erschreckend wenig zu tun. Ende des Jahrhunderts wird er wie sämtliche Alpengletscher so gut wie verschwunden sein. Hier und da werden ein paar unter Geröllschichten begrabene Eisbrocken überleben, verschüttete Erinnerungen an die verlorene Schönheit. Totes Eis. Was bleibt, sind Geröllmoränen, unwirtliche, artenarme Steinwüsten, aber auch Seen, die neues Leben anziehen. Funk, der als Glaziologe von Berufs wegen maximal rational auf das Gletschersterben blickt, der weiß, dass es sich, selbst wenn die Erderwärmung abrupt stoppte, nicht mehr aufhalten lässt, sagt:. „Ich kann mir das nicht vorstellen.“ Er meint nicht die Schmelze, er meint die Alpen ohne Gletscher, die Alpen, die wir kennen.

Es ist ein heißer Tag in Zürich, 30 Grad, und die Berge zacken sich in der Ferne in den wolkenlosen Himmel. In der Cafeteria der ETH steht die Luft, die nächste Hitzewelle kündigt sich an. Verheerend für die Gletscher, die im Moment noch eine die Strahlung reflektierende Schneeschicht schützt: wenige weitere heiße Wochen, und die Sonne knallt direkt aufs blanke Eis.

Wohin man blickt: Verluste

Martin Funk sieht den Gletschern seit vierzig Jahren beim Verschwinden zu. Ein ständiges Abschiednehmen. Vom Rhonegletscher und Triftgletscher, vom Brunegggletscher, Bisgletscher, Feegletscher, vom Aletschgletscher und Gornergletscher. „Es ist auch für mich überraschend, zu sehen, wie sensibel ein Gletscher auf eine Klimaänderung reagiert.“ Funk verfolgt den Klimawandel wie unter einem Brennglas. Im Grunde aber ergeht es uns, was das Verschwinden betrifft, allen so. Wohin man blickt: Verluste. Korallen sterben, Vogelarten verschwinden, Insekten rafft es massenweise dahin, viele Hai- und Rochenarten im Mittelmeer sind bedroht, und um Tausende von Baumarten steht es katastrophal. Hierzulande ist die Fichte dem Tod geweiht. Die Welt, sagen Naturschützer, erlebe derzeit das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier.