Alternative Architektur : „Wir kippen den billigen Baustoff Lehm weg“

Anna Heringer arbeitet im bayerischen Laufen und unterrichtet am Unesco-Lehrstuhl „Lehmbau, Baukulturen und nachhaltige Entwicklung“ in Grenoble. Bild: ddp

Frau Heringer, gilt für Sie, was für Propheten im eigenen Land häufig gilt? Oder geht etwas in Deutschland mit Lehm?

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

Sicher geht etwas! Für das Gesundheitszentrum RoSana in Rosenheim, das ich zusammen mit dem Vorarlberger Lehmpionier Martin Rauch geplant habe, wurden wir 2021 mit dem New European Bauhaus Prize der Europäischen Union ausgezeichnet. Das war ein wichtiges Signal, weil wir dem Lehm eine europäische Stimme geben möchten. Und in Traunstein plane ich derzeit zusammen mit den Architekturbüros Köhler aus München und Romstätter aus Traunstein für das Studienseminar St. Michael ein Zentrum für Nachhaltigkeit und ein Internat – in Lehm- und Holzbauweise.