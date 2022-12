Ruslan Hrushchak: „The Road Beyond“, mit Ge­dich­ten von Iryna Tsilyk. Kominek, 50 Euro (10 Euro gehen an die Not- und Katastrophenhilfe in der Ukraine).

Hrushchak hat Menschen und Orte in der Ukraine fotografiert, von 2010 bis 2020, Tsilyk Gedichte dazu geschrieben. Eine berückende Reise durch ein Land, in dem kurz darauf alles anders wurde.