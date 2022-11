Verwirrung der Gefühle : Falscher Alarm vor „Russenhass“

Auch den Kleinsten werden schon früh Uniformen angezogen. Die Erinnerung an den sowjetischen Sieg am 9. Mai 1945 wird jährlich zelebriert. Bild: Picture Alliance

Eugen Ruges Roman „Metropol“ ist die vielleicht psychologisch genaueste Re­konstruktion des emotionalen und kognitiven Ausnahmezustands, in den die in der geschlossenen Sonderwelt der Internationale lebenden kommunistischen Berufsrevolutionäre – darunter Ruges Großeltern – in der Zeit des Großen Terrors 1937/38 in ihrem Moskauer Exil gerieten.

Die Authentizität dieses großartigen Romans liegt in der kindlichen Perspektive des Nachgeborenen, der von seiner geliebten „mexikanischen Großmutter“ Spannendes über den Dschungel, die Schlangen, die Azteken erzählt bekam und als älterer Mann erkennt, dass dies ein Paravent vor einem tieferen Geheimnis war, das die Großmutter mit ins Grab genommen hat: ihre Schreckenszeit in der Menschenfalle Moskau, der sie nur knapp entkam, und ihre mit Denunziationen und Selbstentblößungen gespickte Kaderakte. Der Roman ist ein langer postumer innerer Dialog: „Ich sehe was, was du nicht siehst. Das Spiel hast du mir beigebracht.“