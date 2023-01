Gänswein über Benedikt XVI. : Ein gesprächiger Diener zweier Herren

Georg Gänsweins Buch über seine Jahre an der Seite von Benedikt XVI. ist in Italien erschienen. Es gibt Einblicke in den Prozess der Entfremdung zwischen den „zwei Päpsten“.

Am Donnerstag ist in Italien das Buch „Nient’altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI“ (Nichts als die Wahrheit. Mein Leben an der Seite von Benedikt XVI.) erschienen. Verfasst haben es der Kurienerzbischof Georg Gänswein und, als dessen Ghostwriter, der Journalist Saverio Gaeta. Vieles spricht dafür, dass Gänswein, langjähriger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., der Sachbuch-Scoop des Jahres gelungen ist. Seit dem Tod Benedikts gab es ein anschwellendes Tamtam um diese „Enthüllungen“, vom Verlag befeuert mittels Vorabveröffentlichungen.

Gänswein, geboren im Südschwarzwald als Sohn eines Dorfschmieds, war 1995 nach Rom gekommen, wo ihn Kardinal Joseph Ratzinger, damals Präfekt der Glaubenskongregation, bald unter seine Fittiche nahm. An seiner Seite stieg Gänswein bis ganz nach oben auf. Von 2005 an konnte er neben Benedikt XVI. hautnah miterleben, wie es zugeht an der Spitze der Weltkirche und im Machtzentrum der absoluten Wahlmonarchie Vatikanstadt. Auch nach Benedikts Rücktritt 2013 blieb Gänswein an der Seite des emeritierten Papstes, buchstäblich bis zu dessen letztem Atemzug. Es wäre ein verlegerischer Kunstfehler gewesen, hätte das Medienhaus Mondadori den frisch verblichenen Papst und dessen Privatsekretär nicht zu prominenten Werbeträgern für das Tell-all aus dem Innersten des Vatikans gemacht.

Zum Rapport bei Franziskus

Gänswein wurde es am Ende aber mulmig bei dem ganzen Rummel, den er selbst mitangerichtet hatte. Denn auch Verbündete aus dem konservativen Lager der Weltkirche schalten ihn für seine pietätlose Leutseligkeit: Am Leichnam des geliebten Benedikt hätte er zu schweigen gehabt, statt zu plaudern. Tatsächlich war Gänswein mindestens so sehr (Mit-)Täter wie Opfer. Zwar verbreiteten Medien in Deutschland und Italien Interviews, die schon lange zuvor aufgezeichnet worden waren, als ob man sie „frisch“ nach dem Tod Benedikts geführt hätte.

Andererseits konnte oder wollte Gänswein sein Mitteilungsbedürfnis nach dem Tod Benedikts nicht zügeln. An vergangenen Montag wurde Gänswein dann von Papst Franziskus zur Audienz beziehungsweise zum Rapport bestellt. Franziskus dürfte den Privatsekretär seines Vorgängers dabei zum Schweigen verdonnert haben. Es heißt, Gänswein und andere hätten zuletzt versucht, die Publikation des Buches zu verhindern oder wenigstens zu verschieben. Doch davon wollte Marina Berlusconi, Chefin von Mondadori und Tochter von Silvio Berlusconi, verständlicherweise nichts wissen. Auch Herder in Freiburg will die deutsche Ausgabe möglichst bald auf den Markt bringen.

Zwei Päpste leben sich auseinander

Zu erfahren ist aus den gut 330 Seiten des Erinnerungsbuches vor allem, dass Benedikt stets loyal und gehorsam seinem Nachfolger Franziskus gegenüber war, dass es aber einen Prozess der Entfremdung zwischen den „zwei Päpsten“ gab. An seinem Beginn stand, wie Gänswein berichtet, dass Benedikt Besucher von der konservativen „Falange“ in der Weltkirche buchstäblich hinauswarf, wenn diese sich bei ihm über den „linken“ Franziskus beschwerten und gar die Legitimität von dessen Papstwahl infrage stellten.

Das Ende dieses Entfremdungsprozesses während der komplizierten „Kohabitation“ markierte dann der Umstand, dass Benedikt 2020 vom faktischen Bann der alten Tridentinischen Messe durch Franziskus erst aus der Vatikanzeitung „Osservatore Romano“ erfuhr. Benedikt habe diesen Schritt, so Gänswein, als „eindeutigen Kurswechsel und als Irrtum“ betrachtet, weil dadurch Benedikts eigener Versuch, eine Versöhnung zwischen Traditionalisten und Reformern zu erreichen, „aufs Spiel gesetzt“ worden sei. Und während sich Franziskus in einer selbstherrlichen Isolation eingebunkert habe, habe Benedikt erkannt, dass Franziskus seine sanften Mahnungen, er möge sich doch auch um Ausgleich bemühen, ignorierte.

So in etwa Gänsweins Beschreibung. Und zu der gehört auch, dass er selbst in diesem Konflikt, als gleichfalls um Ausgleich bemühter „Diener zweier Herren“, schließlich von Franziskus gedemütigt worden sei. So habe ihn dieser 2013 zunächst zwar als Präfekt des Päpstlichen Hauses übernommen, 2020 aber „halbiert“, indem er ihn fortgeschickt habe, damit er sich fortan ausschließlich um Benedikt kümmere, ohne ihn formal als Präfekt zu entlassen. Das habe ihn „schockiert und sprachlos gemacht“, schreibt Gänswein. Aber offensichtlich nicht so nachhaltig sprachlos, dass er diese Degradierung nicht zum Anlass für ein Buch genommen hätte, das mindestens so sehr eine Enthüllungsgeschichte über Franziskus wie ein Erinnerungsbuch an Benedikt ist.