Es ist nicht leicht, sich in einer Band mit drei Gitarristen als einer davon sonderlich hervorzutun. Gary Rossington war aber bei Lynyrd Skynyrd insofern der Primus inter Pares, als er auf seiner Gibson Les Paul dem schon von Haus aus nicht gerade weichen Südstaatenrock mit Rhythmusakkorden eine erdige Rauheit verlieh und mit seinen Solos eine scharfkantige Härte. So erhob sich der swamp rock weit über die Sümpfe Floridas, aus denen das Septett mehrheitlich stammte, hinaus in den globalen Äther; und Lynyrd Skynyrd wurden eine der prägenden, beliebtesten amerikanischen Rockbands zur Mitte der Siebzigerjahre – obwohl oder vielleicht auch weil sie, nicht nur in den Arenen des Südens, gerne einmal die Konföderierten-Fahne wehen ließen.

Der Bandname war eine Verballhornung ihres ehemaligen Sportlehrers Leonard Skinner, der wollte ihnen immer die Harre abschneiden, die, rabenschwarz, bei Gary Rossington ganz besonders schön sprießten. Er war die auffälligst-edelste Erscheinung unter den glorreichen sieben. „Sweet Home Alabama“, ihr größter, auf dem überragenden zweiten, von Al Kooper produzierten Album „Second Helping“ (1974) vertretener Erfolg, den Rossington gemeinsam mit dem Sänger Ronnie Van Zant und dem Gitarristen Ed King verfasst hatte, war eine freundschaftliche Katzbalgerei mit Neil Young, der zuvor mehrmals mit dem südstaatlichen Rassismus abgerechnet hatte und dessen Foto Van Zant fortan auf seinen T-Shirts trug. Zwar stammte der neunminütige Song „Free Bird“, das zweite ganz große Erkennungsstück, vom anderen Gitarristen Allen Collins; Gary Rossington aber zeichnete für einige der schönsten und eher schwerblütigen Kompositionen verantwortlich: „Simple Man“, „I Need You“, „Am I Losin’“ und „Gimme Back My Bullets“.

Lynyrd Skynyrd gingen jäh in die Ewigkeit ein bei dem Flugzeugabsturz 1977, bei dem die halbe Band und weitere Crew-Mitglieder ums Leben kamen. Gary Rossington überlebte, gründete mit Allen Collins eine eigene Band; doch da hatte die Nachfrage nach dem Südstaatenrock, wie ihn Lynryd Skynyrd so mustergültig spielten, den aber die Allman Brothers und die Marshall Tucker Band recht eigentlich begründet hatten, wieder nachgelassen. Tom Petty und seine Heartbreakers, gleichfalls in Florida beheimatet, schlugen einen anderen, eher am reinen Rock orientierten Kurs ein.

Trotzdem hielt Gary Rossington unverdrossen Nachlese, ließ Lynyrd Skynyrd mit langsam wegsterbenden Alt- und mit Neumusikern wieder auferstehen, die Musik klang durchaus vertraut. Und irgendwann war er das letzte noch lebende Gründungsmitglied dieser legendären, ungewöhnlichen Band. Nun ist sie endgültig Geschichte und Gary Rossington im Alter von 71 Jahren gestorben.