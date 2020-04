Gartenschule : Was ist nur aus dem Apfelbaum geworden?

Der Apfelbaum in seiner natürlichen Umgebung: Streuobstwiese in Baden-Württemberg. Bild: Picture-Alliance

Ist es jetzt an der Zeit, ein Apfelbäumchen zu pflanzen? Martin Luther jedenfalls verstand sich als gottergebener Gärtner angesichts des Weltuntergangs. So berichtet es die Legende. Ausgerechnet der Reformator mit der Sündenangst wollte der Höllenangst mit der Frucht des Sündenfalls trotzen? Seit Urzeiten galt der Apfel als ein Geschenk der Götter. Erst die lateinische Bibelübersetzung des Hieronymus hat ihn Anfang des fünften Jahrhunderts suspekt gemacht, denn „malus“ hieß bei den Römern nicht nur der „Apfelbaum“, sondern auch „böse“ und „malum“ nicht nur der „Apfel“, sondern auch „das Böse“.

Vor der Vulgata aber war das hebräische Paradies nur mit „Obst“-Bäumen bepflanzt, in den anderen Paradiesen wuchsen Apfelbäume: in den heiligen Hainen der Ischtar von Babylon und der kleinasiatisch-griechischen Aphrodite, zum Beispiel. Äpfel machten fruchtbar: „Wie ein Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den Söhnen“ heißt es im Hohelied Salomos. Aber an den meisten heiligen Apfelbäumen wand sich auch eine Schlange um die Wurzel: Inbild der Erdmutter.

Tacitus spottete über Germaniens saure Äpfel

Sechstausend Jahre alt ist der älteste Apfelfund aus einer prähistorischen Siedlung der Bandkeramiker nahe Heilbronn. Das waren Wildäpfel, die uns heute nicht schmecken würden. Noch Tacitus spöttelte über die sauren Holzäpfel (Malus sylvestris) der Germanen. Kein Wunder, seine Zeitgenossen im ersten nachchristlichen Jahrhundert kannten schon den Kulturapfel (Malus domestica) aus Südwestasien. Sie kultivierten ihn und brachten ihn nach Germania, wo er zunächst als „apitz“ angebaut wurde und später als „apful“ ins Althochdeutsche einging.

Schon 1664 schrieb der Botaniker und Arzt Tabernaemontanus in seinem „New vollkommen Kräuterbuch“: „Der Apfelbaum ist allenthalben jedermann wohl bekannt.“ Um 1880 gab es weltweit rund zwanzigtausend Apfelsorten. Heute sind in Deutschland noch etwa 1500 Sorten bekannt, aber nur sechzig wirtschaftlich von Bedeutung. Im Gartenhandel sind dreißig bis vierzig Sorten erhältlich, in den Supermärkten nur fünf bis sechs. Die „Goldparmäne“? Fehlanzeige. Der „king of the pippins“ ist den Verbrauchern einfach zu klein. Dabei ist dieser alte vergessene Apfel für Kreuzallergiker, die jetzt auch unter Birkenpollen ächzen, die erste Wahl.

Blüte nun zwei Wochen früher

Was für ein Absturz – vom Hain der Göttinnen über die vernachlässigte Streuobstwiese als hochstämmiges Superbiotop bis in die kommerzielle Spritzplantage, wo leicht zu bearbeitende Buschbäumchen ihr sklavisches Dasein fristen. Obstbaupionier Otto Schmitz-Hübsch legte 1896 die erste Apfelplantage an, indem er Niederstämme dicht an dicht pflanzte. Bequem für die Bienen. Sie lieben den hohen Zuckergehalt des Nektars, den die fünfzipfeligen Blüten verströmen. Der Apfelbaum gehört zu den Rosengewächsen. Fünfspitzig ist auch das Samengehäuse: ein Drudenfuß im Auge alchemistischer Betrachter. Samenbeständig ist der Baum nicht, er muss daher vegetativ vermehrt werden: durch Pfropfung eines einjährigen Triebes auf eine gut wüchsige Unterlage.

Der blühende Apfelbaum kündigt den Vollfrühling an. Seit den fünfziger Jahren hat sich der phänologische Kalender aber nach vorn verschoben: Apfelbäume blühen aufgrund des wärmeren Klimas nun zwei Wochen früher im Alten Land und am Bodensee noch früher. Deshalb auch der katastrophale Ernteeinbruch, als im April 2017 der Frost in die Blüten fuhr. Nur 596.700 Tonnen Äpfel konnten hierzulande geerntet werden, im Jahr darauf waren es wieder mehr als eine Million. Auch damit lag Deutschland nur auf Platz zwölf der weltweiten Apfelproduktion. China lag mit mehr als 39 Millionen Tonnen Äpfeln an der Spitze, Polen war mit knapp vier Millionen europäischer Spitzenreiter.

Äpfel sind gesund. „An apple a day keeps the doctor away“ heißt es seit je in England, wo Äpfel noch immer mit dem alten Schamanen Merlin assoziiert sind. Als Heilpflanze stand der Apfelbaum schon im Heilkräutergarten des babylonischen Königs Marduk-apla-iddina II. Heute ist bekannt, dass Äpfel, regelmäßig verzehrt, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken und Tumore aus Darm und Lunge fernhalten. Gegen „Corona“ ist allerdings noch kein Apfelbaum gewachsen.