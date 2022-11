Unpopuläre WM : Besser und korrupter

Aktualisiert am

Bestellter Jubel? Szene in Qatar, schon vor dem Beginn der Weltmeisterschaft Bild: Reuters

Eine Umfrage hat gerade ergeben, mehr als zwei Drittel der Deutschen hätten vor, die Spiele der eigenen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Qatar nicht anzuschauen. Dafür wurden drei Gründe angegeben. Protest gegen die Umstände der WM, Desinteresse am Fußball und Missvergnügen an der Kommerzialisierung des Fußballs.

Jürgen Kaube

Was den Protest angeht, so gibt es keinen verständigen Menschen, der ihn nicht teilt. Die FIFA ist korrupt, Qatar ist ein die Menschenrechte mit Füßen tretender Staat, die Ausreden der Uli Hoeneße und Thomas Müllers, weshalb man trotzdem dort spiele, sind erbärmlich. Weil sie mühselig Gründe beizubringen suchen, wo es keine guten Gründe gibt außer vielleicht dem einen, dass die Welt auch nicht besser würde, wenn die Deutschen nicht dort spielten.

Stattdessen faseln die Funktionäre sich einen Zusammenhang von WM und Verbesserung der dortigen politischen Umstände zusammen. Oder salbadern, wie der französische Torhüter Loris, etwas von regionalen Kulturen, die eben so seien, wie sie sind, und die es zu respektieren gelte. Für einen Franzosen ist das ziemlich relativistisch. Verächter von elementaren Menschenrechten haben keinen kulturellen Respekt verdient.

Ob der Protest etwas bringt, steht dahin. Sollten sich Massen von der WM abwenden, dürfte das die Unternehmen beeindrucken, die sich von Werbung etwas versprechen: Coca-Cola und dergleichen. Doch nur, wenn es Massen sind. Wir werden sehen, ob die Konsumenten sich zu einer Bewegung formen. Die Bierfirmen sind einstweilen schon zögerlich geworden. Eine WM im Winter, ohne Public Viewing und sommerlichen Durst, leuchtet ihnen als Anlass zu teurer Werbung nicht ein.

Dominanz des Vereinsfußballs

Kommen wir zum zweiten Argument, die WM nicht verfolgen zu wollen: Desinteresse am Fußball. Hier muss man unterscheiden. Es gibt seit jeher Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Aber es gibt auch mehr und mehr Leute, die Fußball mögen, aber sich trotzdem nicht für den Fußball der Nationalmannschaften begeistern.

Dazu hat die Leistungssteigerung des Vereinsfußballs ebenso beigetragen wie seine mediale Präsenz. Denn wir können inzwischen fast jeden Tag erstklassige Begegnungen sehen, und natürlich verspricht Inter Mailand gegen Atalanta Bergamo oder Arsenal gegen Tottenham viel bessere Spiele als Qatar gegen Ecuador oder, horribile dictu, Deutschland gegen Japan.

Der beste Fußball wird, mit anderen Worten, nicht zwischen Nationen gespielt, es sind die Vereinsmannschaften, die den technischen, taktischen und strategischen Fortschritt des Spiels verwirklichen. Früher konnte das verborgen bleiben, denn wann sah man schon einmal, was in Manchester, Barcelona oder Amsterdam gespielt wurde. Heute wird es uns auf „Dazn“ und „Sky“, aber auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ständig demonstriert. Die Vorstellung, die fähigsten Spieler würden unter nationalem Aspekt zu Teams vereinigt, die darum ein Konzentrat des Besten darstellen, ist sachfremd.

Das führt zur dritten Begründung, weshalb man sich die WM nicht anschauen will. Der Fußball, heißt es, sei immer kommerzieller geworden. Diese Klage ist alt. Schon in seinen Anfängen um 1900 wurde gegen Berufsspieler polemisiert, und man hielt die Amateure hoch. Tatsächlich beruhte die Entwicklung zum Leistungssport schon früh ganz darauf, dass die Spieler bezahlt wurden und einen Beruf aus ihrem Sport machen konnten.

Je mehr Geld im Spiel war, desto besser wurde der Fußball. Man schaue sich einmal Aufzeichnungen von Spielen aus den Siebzigerjahren an, selbst den damals als Thriller empfundenen Begegnungen: Deutschland gegen England 1970 oder Deutschland gegen die Sowjetunion 1972. Man wird das Spiel kaum wiedererkennen, so langsam war es damals. Die Kommerzialisierung hat es schneller, dynamischer, variantenreicher gemacht.

Das geschah zu einem Preis. Der Umgang mit dem Spiel wurde rationalisiert. Die Rekrutierung der Spieler erfolgt beispielsweise immer früher, weil man die Vielversprechendsten schon zu entdecken sucht, wenn sie noch günstig zu haben sind. Also haben wir inzwischen Zwölfjährige, die auf die Bahn zum Profisport gelenkt werden.

Das Geld, das zuströmte, führte auch sonst zur Professionalisierung, von der Sportmedizin über das Training bis zur Öffentlichkeitsarbeit. Es führt freilich auch zur Korruption, deren Name FIFA ist. Und also haben wir das Paradox, dass das Geld den Fußball zugleich besser und schlechter gemacht hat. Es wird besser gespielt und korrupter organisiert.

Lässt sich das alles bilanzieren? Denn eine Bilanz brauchten wir ja, um entscheiden zu können, ob wir jetzt zuschauen wollen oder nicht. Es ist dem Belieben der Einzelnen überlassen, sich als Teil einer Protestgemeinschaft zu empfinden oder einfach nur momentanen Impulsen zu folgen.

Der Beitrag, den die einzelne Entscheidung zum Ganzen leistet, ist, wie bei Wahlen, gering. Vermutlich wird die Bereitschaft zuzuschauen vom Verlauf des Turniers abhängen. An der Nation als Mannschaft ist man wohl doch nur dann sehr interessiert, wenn sie sich für ein Viertelfinale qualifiziert. Dann hofft mal schön.