Freiheit gegen Ordnungsvision : Schafft das Design ab!

Wovon erholt man sich, wenn man in die Ferien fährt? Von der Arbeit. Und – wenn man Glück hat und die Gestalter nicht schon vorher da waren – auch von zu viel Design. Beispiel: ein französisches Dorf. Eine staubige Landstraße führt dorthin, das Gras der Wiesen wuchert in die Piste. Auf dem Marktplatz spielen ein paar Leute Petanque, die Kinder klettern auf einer umgekippten, überwucherten Steinmauer herum, die Boulangerie hat ein paar Stühle auf die Straße gestellt und so ein Café in der Morgensonne improvisiert. Alles sehr idyllisch. Noch.

Würde man das beschriebene Dorf einer Truppe von Designern überlassen, wäre der staubige Platz bald in vielfarbigen Fußgängerzonen-Musterungen gestaltet, der chaotische Straßenrand mit einer bürokratisch einwandfreien, Fahrbahn und Bürgersteig ordnungsgemäß trennenden Abkantung eingefasst, der Platz mit schräg verdrehten Abpolderungen gegen illegale Befahrung umstellt, und die Mauer wäre abgerissen und durch einen kreischbunten Spielplatz mit drei Wippen ersetzt, die genau eine Wippbewegung zulassen – und damit man diese Ordnungsmaßnahmen nicht als das wahrnimmt, was sie sind, nämlich als Disziplinierung, würde das Design extrabunt, trudelnd geschwungen und extrem heiter daherkommen.

Was den Touristen angesichts des alten Dorfs erfreut, ist das Ungestaltete, Improvisierte, Gelassene – das Gegenteil jener Form von Design, die sich gerade über die Dinge, Städte und Dörfer ergießt. Die nostalgische Rührung ist umso verständlicher, als die Freiheit im Umgang mit Dingen und Räumen immer mehr zum Ausnahmefall wird. Im Namen von Ökologie und Sicherheit, auch im Namen der Effizienzsteigerung, wird dem Ungestalteten der Garaus gemacht. Dabei gibt es keinen Winkel, der von Gestaltungsanstrengungen verschont bleiben darf.

Angst vor Langeweile

Selbst in Italien stehen mittlerweile an jeder Kreuzung Straßenlaternen, die aussehen, als hätte Giacometti einen depressiven Geier entworfen, der den Hut von Räuber Hotzenplotz entwendet hat; in Santiago hat man Straßen in Regenbogenfarben angemalt und dazu Trimm-dich-Fahrräder aufgestellt. Einem autoritären Staat muss diese nur farblich heitere Besetzung des öffentlichen Raums gut gefallen: Wer hier gegen die Regierung demonstrieren will, stößt sich sehr schnell die Knie am Sportgerät, Fortschritt heißt ab sofort, allein auf der Stelle zu strampeln, statt gemeinsam zu marschieren. Wie bei vielen Kindergärten, in denen grellbunte Wandfarbe Kindgerechtigkeit signalisieren und so über die Trostlosigkeit der Kindergarten-Architektur hinwegtäuschen soll, reicht es auch bei stillgelegten Straßen nicht immer, sie mit Farbe zu überschütten, um sie zum Leben zu erwecken.