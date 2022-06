Das Jahr 1928. An der südlichen Ostseeküste wird ein dreijähriges Fischfangverbot erlassen, damit sich die Bestände erholen können. Der Greifswalder Landrat Werner Kogge sucht nach einer alternativen Beschäftigung für die Fischer und kommt auf eine Idee: Wenn die Fischer Netze knüpfen können, warum dann nicht auch Teppiche?



Er gewinnt den österreichischen Musterentwerfer und Tapisseristen Rudolf Stundl, der die Fischer in die Technik des Teppichknüpfens einführt. Jeder Teppich ist ein Unikat. Die Vorgaben mit Spiegel und Rand, wie ein Passepartout, orientieren sich an Mustern aus dem Nahen Osten. Doch für Stundl passen die Motive des Orients nicht nach Vorpommern. Ein Blick in die Küstenlandschaft gibt schließlich den Kanon vor, der bis heute gilt. Das berühmteste Motiv ist der Dreifisch, der aus einem Kopf und drei Fischkörpern besteht, die sich im Kreis drehen. Er findet sich im Wappen des Fischerdorfs Freest.



Schnell haben sich die Teppiche als Kulturgut in das Leben hier integriert. Die Heimatstube in Freest erzählt noch heute von einer regen Textilkreativwirtschaft, die aus der Not heraus geboren wurde und von Lubmin über Stralsund bis nach Wolgast reichte. Der Charme der Freester Fischerteppiche gleicht dem der Erzgebirgskunst, es ist Folklore pur. Auf Fotos wirken die Teppiche überladen, gar kitschig. Doch wer sie in echt betrachtet und mit der Hand über das farbenfrohe, grobe Flor streicht, ist schnell verzaubert von der Leichtigkeit, die sie versprühen.