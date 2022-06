Kulturpolitik in Frankreich : In der Zange der Populisten

Aktualisiert am

In Lyon werden von der Region Auver­gne-Rhône-Alpes der Oper, der Kunst-Biennale, dem Ballett von Maguy Marin und dem renommierten Théâtre National Populaire in Villeurbanne die Subventionen gekürzt. Am härtesten trifft es die Villa Gillet, die keinen Cent mehr bekommt. Sie ist für ganz Frankreich von Bedeutung – und ein Stützpfeiler des internationalen Literaturaustauschs. Von einem „Paradigmenwechsel nach vierzig Jahren“ schreibt „Le Monde“. Erstmals bewusst wurde dieser nach der Eroberung von zehn großen Städten durch die Grünen vor zwei Jahren. Seither ist die französische Kulturpolitik Spielball eines ideologischen Konflikts und Gegenstand einer Instrumentalisierung, wie sie zuvor nur vom Rassemblement National betrieben wurde.

Ihre wichtigsten Akteure sind der Staat und die Städte. Die finanziellen Aufwendungen der Regionen bleiben relativ bescheiden, sind aber in den vergangenen Jahren ausgebaut worden – auch das Pariser Kulturministerium ist um die „Regionalisierung“ bemüht. Von der mit acht Millionen Einwohnern größten Region des Landes – sie umfasst die Metropolen Lyon und Grenoble – werden jährlich etwas mehr als sechzig Millionen Euro in die Kultur investiert.

Viele Kulturen fördern

Von ihnen profitieren vor allem die städtischen Agglomerationen. Jetzt hat die bürgerliche Mehrheit, mit dem konservativen Republikaner Laurent Wauquiez an der Spitze, eine Umverteilung zugunsten der ländlicheren Gebiete angekündigt. Mit den insgesamt vier Millionen, die den prestigeträchtigen Institutionen in Lyon ohne Vorankündigung gestrichen werden, macht sie den Anfang. Für die Oper, die auf 500.000 Euro verzichten muss, ist der Ausfall keine Katastrophe. Bei der Villa Gillet hat der Totalverlust der regionalen Zuwendungen hingegen gravierende Folgen.

„Die Villa Gillet ist in der Region verankert“, protestiert die städtische Kulturministerin Sophie Rotkopf. „Die unabhängigen Buchhandlungen profitieren von ihr.“ Die Veranstaltungen ihres Literaturfestivals finden auch in den Schulen statt. „Einen Skandal“ nennt Lyons grüner Bürgermeister Grégory Doucet die Verweigerung der Subvention. Das von Wauquiez vorgebrachte Argument des „geografischen Ausgleichs“ sei ein Vorwand. Der Präsident der Region verkenne die vielen Maßnahmen der kulturellen Demokratisierung „im gesamten Territorium Rhône-Alpes-Auvergne weit über Lyon hinaus“.

Die Grünen hatten nach ihrem Sieg in Lyon der Oper schon damals eine halbe Million gestrichen. Seinerzeit kritisierte Wauquiez die Kürzungen und bedauerte die Gefährdung der „internationalen Ausstrahlung“. Die Opernhäuser als Symbol der bürgerlichen und elitären Kultur sind ein Feindbild grüner Kulturpolitik, die nicht die, sondern viele unterschiedliche Kulturen und Minderheiten fördern will.

Attacken auf die urbane Elitekultur

Am weitesten geht Grenoble. Die Stadt mit dem ersten grünen Bürgermeister des Landes, Eric Piolle, ist zum Labor der „Cancel Culture“ geworden. Üppig subventioniert Piolle „Woke“-Veranstaltungen und -Vereinigungen. Den „Musiciens du Louvre“ des Dirigenten Marc Minkowski hingegen strich Piolle 500.000 Euro. Jüngst erlaubte er in den städtischen Schwimmbädern den Burkini, wurde aber vom Verfassungsgericht zurückgepfiffen.

Die links-grüne Kulturpolitik bricht mit der von Minister Jack Lang und dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand propagierten „Kultur für alle“. „Sie war auf Exzellenz bedacht, wichtig war, was auf der Bühne geschah“, präzisiert Michel Guerrin, Feuilletonchef von „Le Monde“, den Paradigmenwechsel: „Die Künstler wurden glorifiziert. Heute richtet die Kulturpolitik ihr Augenmerk auf den Saal.“

Er ist eine Folge der gescheiterten Demokratisierung seit vierzig Jahren und des linken wie rechten Populismus. Intendanten und Museumsdirektoren werden nicht mehr an der Qualität der Inszenierungen und Ausstellungen gemessen. Bei Personalentscheidungen geht es vielmehr um ihre „Publikumspolitik“. Diesen Imperativen huldigt auch die staatliche Kulturpolitik.

Laurent Wauquiez führt seine Attacken auf die urbane Elitekultur als Kreuzzug gegen Rot-Grün und den Kulturkampf des Islams. Den Kulturhaushalt will er „weder kürzen noch erhöhen“. Seine „geografische Erschließung der Region“ entpuppt sich als Identitätspolitik mit Stoßrichtung Vergangenheit. In den abgelegensten Gefilden seiner Region, im Schatten der Vulkane des Puy-de-Dôme, will er ein Museum der gallischen Zivilisation errichten: auf dem Schachtfeld von Georgiva, dem Schauplatz des Sieges von Vercingetorix über Julius Cäsar.