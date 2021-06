„Mein Kampf“ in Frankreich : Die Historisierung des Bösen

Fünf Seiten Titelgeschichte in „Libération“, Besprechungen in den Buchbeilagen, Leitartikel in den Tageszeitungen, historische Betrachtungen und Reportagen über die Entstehungsgeschichte in den Nachrichtenmagazinen: In Frankreich erscheint am heutigen 2. Juni das Buch „Historiciser le mal“ – die Historisierung des Bösen. Es handelt sich um die Neuübersetzung eines Werks, das jeder kennt und von dem der Übersetzer sagt, es sei „unlesbar“. Sein Untertitel lautet: „Une édition critique de Mein Kampf“. Auf dem Cover wird der Name des Autors nicht genannt.

„Halb verrückt“ geworden sei er, erzählt der Übersetzer Olivier Mannoni. Er hat Kafka, Goethes „Faust“ und Freud ins Französische übertragen und zwei engagierte Bücher zur Verteidigung von Günter Grass geschrieben, als der Nobelpreisträger mit „Ein weites Feld“ und wegen seiner Waffen-SS-Vergangenheit in die Kritik geriet. Hitler, mit dessen Prosa Mannoni jahrelang kämpfte, bescheinigt er ein „nicht strukturiertes Denken“. Dem Übersetzer ging es darum, bei der „Wahrheit des Textes“ zu bleiben und seine „Unleserlichkeit“ deutlich zu machen. Mannoni hat bereits zahlreiche Bücher, in denen es um die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus geht, übersetzt. Im Gegensatz zu manchen Übersetzern von Jünger und Heidegger ist ihm jegliche Deutschtümelei fremd.