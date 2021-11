Debatte in Frankfurt : Was ist gerechte Sprache?

Was darf gesagt werden, was sollte man besser anders ausdrücken? Bei den Frankfurter Römerberggesprächen wird leidenschaftlich und differenziert über korrekten und respektvollen Sprachgebrauch debattiert.

Ob Johann Gottfried Herder wohl Freude an der heutigen Debatte über korrekte Sprachverwendung gefunden hätte? Der Frankfurter Philosophieprofessor Martin Seel erhob den Philosophen jedenfalls in seinem Abschlussvortrag der Römerberggespräche zur zentralen Figur. Das Reich einer lebendigen Sprache sei für Herder Demokratie. Der Sprachgebrauch dürfe daher nicht durch allzu einengende Vorschriften gebändigt werden. Ein solches unbändiges Sprechen und Nachdenken hatten die vorausgehenden Stunden durchaus zu präsentieren vermocht.

Unter dem Titel „Sprache. Macht. Gerechtigkeit“ war im Chagall-Saal des Frankfurter Schauspiels weitgehend harmonisch und differenziert, bisweilen auch emotional über die brisante Frage des respektvollen Sprachgebrauchs diskutiert worden. Tatsächlich scheint dieses Thema die Gesellschaft in zwei unversöhnliche Lager einzuteilen. Die gewohnten Empörungsmuster versuchte der Eröffnungsvortrag Aladin El-Mafaalanis zu überwinden. Mit der einprägsamen Metapher (oder handelt es sich nicht vielmehr um eine Allegorie?) des voller werdenden Aushandlungstischs versuchte der Osnabrücker Soziologieprofessor das gesteigerte Konfliktpotential in der heutigen Gesellschaft zu illustrieren: Immer mehr und immer unterschiedlichere Menschen hätten am Aushandlungstisch Platz genommen, wollten sich ein Stück des dort präsentierten Kuchens sichern oder gar die Rezeptur des Kuchens verändern. Das führe gerade im intimen Bereich Sprache zu Konflikt, sei aber im Grunde nichts anderes als ein an sich positiver Integrationsprozess. Sein paradoxer Rat an alle Beteiligten: Den Streit annehmen, aber nicht gewinnen wollen. Es gehe nicht darum, enge normative Vorgaben zu machen, sondern neue Formen des Sprechens zu finden.