Archäologie-Schau in Frankfurt : Die Abwahl des Keltenfürsten

Die soeben im Archäologischen Museum Frankfurt eröffnete Ausstellung „Kelten in Hessen?“ ist wie ein Frage-und-Antwort-Spiel mit offenem Ausgang inszeniert. Doch was im Titel so herausfordernd klingt, ist in gewisser Weise schon entschieden. Denn die Schau ist der Frankfurter Beitrag zum „ersten großen Archäologie-Jahr“ des Bundeslandes, und das steht unter dem Motto „Kelten Land Hessen“, setzt eine gewisse Verbindung also schon voraus, auch wenn man offenbar davor zurückschreckte, von einem „Keltenland Hessen“ zu sprechen. Denn natürlich würde es einer Anmaßung gleichkommen, wenn das Bundesland in der Mitte Deutschlands, das eher mit den germanischen Chatten, mit den Franken oder Staufern assoziiert wird, plötzlich Bayern und Baden-Württemberg die Kelten abzuluchsen versuchte.

Dabei mangelt es in Hessen – auch jenseits der berühmten Prunkgräber vom Glauberg – nicht an Funden, die eine Verbindung zum keltischen Kulturkreis herzustellen imstande sind und die jetzt im Lauf des Jahres in mehreren Museen des Landes mit unterschiedlichen Schwerpunkten präsentiert werden können. Frankfurt kommt in diesem Gemeinschaftsprojekt, an dem auch Fulda, Wiesbaden, Gießen und natürlich der Glauberg beteiligt sind, eine Art propädeutische Aufgabe zu, was der Ausstellung im früheren Karmeliterkloster am Main von vorneherein etwas Theoretisches, Akademisches verleiht. Während die Schauvitrinen eher zurückhaltend eingesetzt werden, sind die Stellwände recht textlastig geraten.

Mit betonter Redlichkeit wird der Kelten-Begriff gleich zu Beginn denkbar eng gefasst. Es gebe keine antiken Schriftzeugnisse, aus denen hervorgehe, dass die – zuweilen auch als Gallier oder Galater bezeichneten – „Kelten“ sich selbst so genannt hätten. Es handele sich um Fremdbegriffe, die erst vom fünften Jahrhundert an, also eher in der Mitte der Eisenzeit, bei Herodot und anderen Geschichtsschreibern auftreten. In den Quellen, so ist zu lesen, werden die Kelten meist auf das Gebiet der Donau und der Alpenregion bezogen, niemals aber auf das des heutigen Hessen.

Der Glauberg bleibt keltisch

Die Menschen, deren Hinterlassenschaften in den Kelten-Ausstellungen des Jahres zu betrachten sind, seien, so steht es im Begleitbuch, nicht erst in der Eisenzeit auf das Gebiet des heutigen Hessen eingewandert. Sie hatten es schon länger besiedelt, der Grad der kulturellen Überschneidung mit den Kelten des Kerngebiets schwankte im Lauf der Eisenzeit stark. Doch machen die vielen Europakarten, welche die Ausstellungswände in Frankfurt prägen, zumindest eines ganz deutlich: Hessen war in der Eisenzeit fest in ein – durch formähnliche Sachfunde wie Fibeln, Urnen oder Halsringe nachweisbares – Kommunikationsnetz mit den größten Profiteuren von Salzgewinnung und Eisenhandwerk, die man gewöhnlich als Kelten bezeichnet, eingebunden.