Fragen an den Langzeit-Pharao : Wer war Ramses II.?

Statue von Ramses II. im British Museum, London Bild: Picture-Alliance

Kein antiker Herrscher war länger im Amt als er. Was machte seine Regierungszeit aus, was seinen Erfolg? Sylvia Schoske, frühere Direktorin des Ägyptischen Museums in München, beantwortet Fragen zu Ramses II.