Fragen an das Alte Ägypten : Wer war Echnaton?

Echnaton, vormals Amenophis IV., regierte Ägypten in der 18. Dynastie, in der Periode des Neuen Reichs. Unter seiner Herrschaft wurde die Religion seiner Vorfahren grundstürzend umgedeutet. Er erhob den Sonnengott Aton über alle anderen ägyptischen Gottheiten und weihte ihm eine neue Stadt, Amarna. Damit gilt er als Wegbereiter des Monotheismus. Echnaton gab der künstlerischen Darstellung seiner Zeit neue Impulse, verheiratet war er mit Nofretete, sein Sohn war wohl Tutanchamun.

Was bedeuten die Namen Amenophis und Echnaton?

Dietrich Wildung: Amenophis ist die gräzisierte Form des Namens Amenhotep – mit der Bedeutung „Amun ist zufrieden“. Amun ist als „König der Götter“ die höchste Gottheit des vielgestaltigen altägyptischen Pantheons. Echnaton heißt „Dem Aton wohlgefällig“, ausgesprochen wurde der Name „Achanjati“. Diesen Namen gab sich Amenhotep IV. (1353 bis 1336 vor Christus) nach seiner Abkehr von der traditionellen Religion und der Hinwendung zum Lichtgott Aton.

Welche Schrift fand zu Echnatons Zeit Verwendung? Wer beherrschte diese?

Geschrieben wurde in ägyptischen Hieroglyphen, auch in der kursiven Variante, der „hieratischen“ Schrift. Im internationalen Verkehr herrschte die akkadische Keilschrift aus Mesopotamien vor.

In welcher Zeitrechnung lebte Echnaton selbst? Wonach richtete sie sich?

Seine Jahreszählung richtete sich nach den eigenen Regierungsjahren. Eine fortlaufende Geschichtsschreibung gab es in Ägypten nicht.

ECHNATON UND SEINE ZEIT

Wie sah Echnatons Weltbild aus, welcher Religion hing er an?

Er hing dem von ihm selbst kreierten Monotheismus des Lichtgottes Aton an, der die ganze Welt beherrscht. Sein Weltbild wird in seinen „Sonnenhymnen“ deutlich.

Welches geographisch-räumliche Verständnis hatten die Menschen zu Echnatons Zeit?

Ägypten gilt als Mittelpunkt der Welt. Der Horizont reicht nördlich bis Vorderasien, Kleinasien und die mykenische Welt, im Süden bis in den Sudan, bis zum vierten Nilkatarakt.

Über welche Erkenntnisse verfügten die Mathematik und Astronomie seiner Zeit in seiner nächsten Umgebung?

Sie waren hochentwickelt, das ist in Texten auf Papyrus und in Tempelinschriften bestens belegt. Berühmt für die Mathematik ist der Papyrus Rhind; astronomische Darstellungen finden sich an den Decken von Gräbern und Tempeln sowie auf Särgen. Hierzu gibt es das dreibändige Standardwerk „Egyptian Astronomical Texts and Pictures“.

Was vermochte die Heilkunde der Zeit?

Medizinische Papyri enthalten Therapien für alle Krankheiten und Verletzungen. Der „Grundriss der Medizin der alten Ägypter“ umfasst acht Bände.

Welche Rolle spielten Wahrsager und Opferungen?

Priester stellen durch Gebete und Opfer den Kontakt zu Gott her. Oberster Priester ist der König selbst. Die Götter werden um Hilfe bei Krankheiten und Kinderlosigkeit gebeten. Der König wird durch ein göttliches Orakel ins Amt berufen.

Welches waren die wichtigsten Medien?

Königliche Dekrete.

Wie fand Nachrichtenübermittlung statt?

Durch Briefe auf Papyrus. Der Transport erfolgte per Schiff.

Was waren typische Spiele zu Echnatons Zeit?

Brettspiele – sie sind belegt durch Texte, Bilder, gefundene Spielbretter und -steine.

Gab es Sport?

Ja, Ballspiele, Läufe, Ringkämpfe.

Welches waren die gängigen Fortbewegungsmittel der Zeit?

Boote und Schiffe, Esel. Wagen und das Rad ware selten. Sie waren nicht für Lastentransporte, sondern für königliche Streitwagen vorgesehen.

Was waren die Grundnahrungsmittel?

Brot, Gemüse, Obst, Fleisch, Geflügel, Nilfisch.

Wohin ging man aus?

Feste waren meist religiös motiviert.

Was wurde gefeiert?

Vor allem Tempelfeste und Bestattungsfeiern.

Weiß man, wie die Musik klang?

Die Darstellung einer großen Zahl verschiedenster Instrumente lässt Rückschlüsse zu. Prägend waren wohl Flöten, Trompeten, Harfen und Trommeln.

Was waren beliebte Namen der Zeit? Was bedeuten sie?

Es sind Hunderte von Namen belegt, oft entsprechen sie Kurzfformen längerer theophorer [korrekt? Begriff ist mir nicht vertraut] Namen, zum Beispiel Hui für Amenhotep.