Folgen der Klimaerwärmung : Sinkende Pegel

Es gibt auch eine gute Nachricht: Die Ressource, um die es hier geht, wird nicht weniger, soviel der Mensch von ihr auch verbraucht. Es gibt auf der Erde heute ebenso viel Wasser wie vor zehntausend, vor tausend oder vor fünfzig Jahren, als die Besatzung der Apollo 17 eine meeresblau leuchtende Kugel im dunklen All fotografierte und den Blick der Menschen auf ihren Heimatplaneten veränderte. Allerdings ist Wasser immer weniger an den Orten und in dem Aggregatzustand vorhanden, die seine Nutzung erlauben. Es verschwindet nicht, kann aber trotzdem weg sein, und daran ist doch wieder der Mensch schuld.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Knapp werdendes Wasser ist in diesen Tagen der Wärmerekorde das immer mitschwingende und im Vergleich zu den Temperaturen doch weniger diskutierte Thema. Vielleicht, weil die Hitze unleugbar da und schweißtreibend, das Fehlen von Wasser aus deutscher Perspektive aber immer noch lokal begrenzt oder die Sorge der Anderen zu sein scheint. In Italien und Spanien wird das Wasser rationiert. In Deutschland soll man sich bloß überlegen, ob der gefüllte Pool oder die Autowäsche sein müssen. In ein paar Gemeinden darf man nicht mehr mit Wasser aus Flüssen und Seen sprengen, auf Rhein und Donau fahren Schiffe mit der Hälfte der Fracht. Experten werden befragt, und irgendwann fällt immer der erlösende Satz: Eine generelle Wasserknappheit in Deutschland gibt es noch nicht. Corona, Krieg in der Ukraine, Inflation, fehlendes Gas im Winter: Noch ein Problem wäre jetzt auch wirklich ein bisschen viel.