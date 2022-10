Diese Geschichte geht nicht lautlos vonstatten. Nein, mein Auto ist laut und entwickelt mehr Kraft, als man brauchen würde, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Mein Auto ist einfach schön und zaubert mir schon beim ersten morgendlichen Anblick ein Lächeln auf die Lippen. So schön, dass manche Männer mir anerkennend zunicken. Sonst erkennen sie mich auf der Straße kaum als vollwertigen Mitmenschen an. So schön, dass eine junge Frau sich mal umgedreht hat und zurückgekommen ist, um mir zu sagen, dass der Anblick des Autos sie, so wörtlich, angezündet habe. So schön, dass Kinder mir zuwinken, wenn ich an der Ampel warte und ich an die Zeiten denke, wo ich selbst noch den selten vorbeifahrenden Westwagen gewinkt hatte. Warum habe ich das eigentlich früher gemacht? Nachgedacht habe ich darüber bestimmt nicht. Ich habe mich einfach unbändig gefreut, dass ich in einem tollen Moment dabei sein durfte und so ein Auto in echt sehen konnte, was ich sonst höchstens als Matchbox-Modell aus der Vitrine im Intershop kannte. Und jetzt fahre ich selbst so einen Traumwagen.