Filmindustrie in der Krise : Hollywoods übelster Albtraum

Ber Betrieb steht still - das berühmte Tor der Paramount Studios an der Melrose Avenue in Hollywood. Bild: AFP

Es ist gar nicht so schwer, sich Los Angeles im Lockdown vorzustellen. Bürgersteige ohne Menschen sind dort nichts Ungewöhnliches, weil man sich als autoloser Fußgänger sowieso nur verdächtig macht. Dass die Freeways, die Arterien der Stadt, durch die das Leben zirkuliert, leer sind, das kennt man aus postapokalyptischen Dramen. Und in Büchern und Filmen, das hat der Soziologe Mike Davis nachgezählt, ist Los Angeles in den letzten hundert Jahren rund 150 Mal untergegangen.

Das Umkehrbild der Desastermanie sind in Hollywood die Phantasien über das goldene Zeitalter. Mag die Netflix-Serie „Hollywood“ auch schon wieder langsam verwelken, die Welt, aus der sie erzählt, muss einem vorkommen wie das Paradies. Fast hundert Millionen Amerikaner gingen in den vierziger Jahren jede Woche ins Kino.

Vertreibung aus dem Paradies

In Hollywood regierte „die Genialität des Systems“ (André Bazin), und das Kino wurde zur Universalsprache, die man überall auf der Welt verstand, ohne lesen oder schreiben können zu müssen. Und wenn die kontrafaktische Geschichtsschreibung der Serie auch ziemlich unbeholfen und unwahrscheinlich bleibt, mit ihrer rückwärtsgewandten Utopie vom Sieg des Guten und Gerechten über Bigotterie, Rassismus und Homophobie, so spendet sie doch ein wenig Trost.

Denn wenn man sich das Box Office ansieht, die Kinoeinnahmen des vergangenen Wochenendes, stehen da gerade mal drei Titel, an der Spitze der Horrorfilm „The Wretched“, der in 21 Autokinos ein bisschen mehr als 90 000 Dollar eingespielt hat. Die Gesamteinnahmen im Mai betrugen bislang knapp 400 000 Dollar. Normal wäre im Mai, wenn die erste Stufe des Sommergeschäfts gezündet wird, eine Milliarde Dollar. Selbst in einem traditionell kargen Monat wie dem Februar waren es in diesem Jahr noch 638 Millionen Dollar.

Netflix ist auf Island aktiv

Aber nicht nur die Kinos sind geschlossen. Mehr als 100 000 Menschen in der Entertainmentindustrie haben ihren Job verloren, berichtete die „Los Angeles Times“. Aus den Studiogeländen sind Geisterstädte geworden. Gedreht wird nirgends. Während in Tschechien, Frankreich und Polen, unter strengen Auflagen, die ersten Dreharbeiten begonnen haben, ruht in Amerika der Betrieb. Nur Netflix ist bereits auf Island aktiv.

Bei Universal, war im „Hollywood Reporter“ zu lesen, entwickelt der Produzent Jason Blum, dessen Firma Blumhouse vor allem für preiswerte Horrorfilme bekannt ist, ein 6,5-Millionen-Projekt, das kleiner, schneller, leichter und ein Modell für schlankes Produzieren in den Zeiten von Corona sein soll. Doch auch ein solches Modell kann das grundsätzliche Problem nicht lösen: Wer soll einen Film versichern?

Manche Vertreter der Branche verlangen ein Bundesgesetz, das Versicherer verpflichten soll, auch Corona-bedingte Ansprüche in einem bestimmten Rahmen zu akzeptieren. Die großen Konzerne könnten sich zur Not selber absichern. Für Independents ist das unmöglich. Einen Bankkredit bekommt man nicht ohne „completion bonds“, eine Fertigstellungsgarantie; diese jedoch setzt eine Versicherung voraus.

Ein Produzent, der lieber ungenannt bleiben wollte, sagte dem „Hollywood Reporter“: „Kein Versicherer, der bei Verstand ist, wird zur Zeit eine Produktion gegen einen Covid-19-Fall versichern.“ Auch die Autoren, deren Streiks schon die Industrie lahmgelegt haben, geben sich zurückhaltend. Sie verhandeln seit kurzem in großen Zoomkonferenzen mit den Studios, um in der angespannten Auftragslage ihre Interessen zu wahren.

Der Zeitpunkt der Pandemie könnte für die Industrie nicht schlechter sein. Kurz vor dem lukrativen Sommergeschäft, der großen Show der Blockbuster, wenn die Hoffnungen auf neue Rekorde blühen, befindet man sich in einer Situation, die Hollywood in seiner Geschichte noch nie erlebt hat. Statt Hoffnung herrscht tiefe Verunsicherung. Es stauen sich die ungezeigten Filme der letzten Wochen.

Neue Projekte sind eingefroren. Ein Manager wie Disney-Chef Bob Chapek, gerade ins Amt gekommen, steht nach der langen Erfolgsserie unter Druck. „Keine Vorhersagen“, erklärte er, nach den Projekten mit den Riesenbudgets befragt. „Für unsere Großproduktionen gilt dasselbe wie für unsere Themenparks.“ Disney hat die Dreharbeiten zu „The Last Duel“, dem neuen Film von Ridley Scott, unterbrochen, auch die zu gewinnträchtigen Familienfilmen wie „The Little Mermaid“, „Shrunk“ oder „Peter Pan & Wendy“. Zahlreiche Filme wurden bereits ins dritte oder vierte Quartal verschoben.