Filmfestival in Venedig : Paare, Passanten

„Das Gärtnern ist der Glaube an eine Zukunft, die nach einem Plan verläuft, und daran, dass Veränderungen Zeit brauchen“, schreibt Narvel Roth zu Beginn von Paul Schraders „Master Gardener“ in sein Notizbuch. Tagsüber arbeitet er daran, den Garten des Anwesens der reichen Witwe Norma irgendwo in den amerikanischen Südstaaten zu pflegen. Nachts träumt er in düsteren Bildern von seiner Vergangenheit und von einem alten Mann, der erzählt, Gärtner seien dazu da, das Unkraut auszurotten. In einem Leben, das so lange her scheint, als gehörte es einem anderen, hatte Roth diese Ideologie auf Menschen angewandt und an das geglaubt, was ihm sein Umfeld über die Überlegenheit der „weißen Rasse“ erzählte. Schlimmer noch, er hatte danach gehandelt. Die Pflege des Gartens ist sein Versuch, mit der Vergangenheit abzuschließen. Als Norma (Sigourney Weaver spielt die Besitzerin des Anwesens mit Kälte im Herzen und Machtbewusstsein im Blick) den Gärtner in ihre weiße Villa rufen lässt und ihn darum bittet, ihre Großnichte Maya als Lehrling in der Pflanzenzucht zu unterweisen, wird Roth auf die Probe gestellt.

Paul Schrader hat am Wochenende beim Filmfestival in Venedig den Ehrenlöwen für sein Lebenswerk erhalten. Als wollte der amerikanische Regisseur zeigen, dass dieses Lebenswerk noch längst nicht abgeschlossen ist, feierte auch sein neuer Film „Master Gardener“ am Lido Premiere. Darin nimmt Paul Schrader Motive wieder auf, die bereits seine letzten beiden Filme durchzogen, schließt sie thematisch zu einer Trilogie zusammen. Waren „First Reformed“ (2017) und „The Card Counter“ (2021) Variationen in Moll, so schlägt „Master Gardener“ nun mitunter hellere Töne an. Die Hauptfigur Narvel Roth, gespielt von Joel Edgerton, ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie der von Ethan Hawke verkörperte Pastor in „First Reformed“, dessen Glaube durch einen radikalen Umweltaktivisten erschüttert wird. Joel Edgerton scheint Hawkes Spiel genauso studiert zu haben wie die Technik, mit der Oscar Isaac für „The Card Counter“ einen ehemaligen US-Soldaten auf der Flucht vor dem Trauma eines Foltergefängnisses darstellte. Alle drei Figuren verkörpern den Männlichkeitstypus, an dem Schrader sich schon immer gern abgearbeitet hat: Einzelgänger am Rande der Gesellschaft, deren Vergangenheit schrecklichere Taten umfasst, als normale Bürger in ihren schlimmsten Albträumen erleben könnten – und die dennoch nicht unter der Last zusammenbrechen, sondern mit dem, was sie fortan machen, Buße tun.

Edgerton gibt seinem schweigsamen Gärtner Narvel Roth die Disziplin und Geradlinigkeit eines ehemaligen Militärs: Die Hemden sind bis in die Bügelfalten gestärkt, der Rücken wird durchgedrückt, jede Handbewegung zeigt Präzision. Seine Gärtnerlehrlinge halten von ihm bewundernd Abstand. Nur Maya (Quintessa Swindell) fordert ihn schon mit dem ersten Blick heraus. Die Frau – auch das ein sich wiederholendes Motiv dieser Trilogie in Schraders Spätwerk – ist stark genug, dem Mann auf Augenhöhe zu begegnen, braucht ihn aber auch als Motivation, um sich selbst zu retten. Nur wenn beide einander akzeptieren können, gelingt es ihnen, die alten Wunden zu heilen. Schraders Paare sind damit eine Aktualisierung der Paarkonstellationen, die man aus Noir-Filmen der Vierzigerjahre kennt, seelisch verwundete Menschen, die stark genug sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und dabei im anderen Halt und Hoffnung finden können. Auch diesen Verweis findet man in Edgertons Spiel: Wenn sein Narvel Roth nachts im Spiegel seinen von der Vergangenheit gezeichneten Körper betrachtet, changiert sein Blick zwischen Schwermut und Härte; so blickte Humphrey Bogart durch Zigarettenrauch in Whiskygläser.

Kameramann Alexander Dynan, der hier bereits zum vierten Mal mit Schrader zusammenarbeitet, fängt diese Momente gewissenhaft ein, selbst in sonst düsteren Motelzimmern gibt intelligente Beleuchtung dem Publikum Blickachsen vor. Er zeigt auch die zahlreichen Naturaufnahmen im Garten, Makroeinstellungen von Blumen, die im Zeitraffer erblühen, scharf, bunt und von übernatürlicher Lebendigkeit. Die Natur erhält ihre Schönheit durch die Bearbeitung des Menschen.

Wie unterschiedlich das Auge der Kamera Natur einfangen kann, lernt man in Venedig durch den direkten Vergleich mit dem Wettbewerbsbeitrag „Un Couple“, einem rund einstündigen Kunstfilmexperiment des legendären Dokumentarfilmers Frederick Wiseman (der hier vor acht Jahren den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk entgegengenommen hat). Die französische Schauspielerin Nathalie Boutefeu schlendert als Sophia Tolstoi durch eine Gartenlandschaft, zitiert aus Briefen an deren Mann Leo Tolstoi, erzählt vom Frust über die Ehe, über die Kindererziehung, vom Hunger nach einem eigenen Leben außerhalb von Heim und Küche. Dazwischen blickt Wisemans Kamera ebenfalls auf die Natur, zeigt das Meer, Möwen, Hummeln in Blütenstauden. Im Gegensatz zu den Bildern in „Master Gardener“ ist der Blick auf den Garten hier betont natürlich gehalten, kein Kunstlicht stört die Sonnenstrahlen, Wisemans Garten ist ein wilder, der im Gegensatz zu den menschengemachten Problemen im Haushalt von Schönheit und Ruhe erzählt. In beiden Filmen wird die Naturaufnahme so zu einem Verweis auf Nichtnatürliches, Thematisches, Abstraktes, und zugleich könnte diese Naturbildmetaphorik unterschiedlicher kaum aussehen.