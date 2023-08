Aktualisiert am

In einem Wohngebäude in Berlin gibt es Neuigkeiten. Die Hausverwaltung hat einen Botschafter entsandt. Er heißt Herr Horn, und er hat anscheinend vor, nun die ganze Zeit vor Ort zu sein. Das lässt sich aus dem Objekt erschließen, das er mitbringt: einen Bürocontainer, der im Hof aufgestellt wird. Dadrin kann man ihn nun oft sehen, hinter Glas, Gespräche führend mit den Mietparteien.

Herr Horn kommt auch oft heraus, er ist ansprechbar, es gibt auch gleich ein Thema, denn wegen des Containers müssen die Mülltonnen nun woanders hin, und dafür gibt es nicht mehr so viele geeignete Ecken. Einer der Mieter jedenfalls hat deutlich den Eindruck, dass man ihm den Müll vor die Nase gesetzt hat. Er sucht nun Verbündete gegen Herrn Horn oder gegen die Mächte, die dieser vertritt. Es ist ja alles ein bisschen unklar, niemand weiß, was die neue Hausverwaltung genau vorhat, es zieht sich nur etwas zusammen. Um darauf zu reagieren, muss man genau beobachten.

In einem typischen Berliner Hinterhof

Das ist auch genau das, was Asli Özge mit ihrem Film „Black Box“ tut. Sie sammelt Fragmente aus einem größeren Geschehen, das sich nur sehr undeutlich ausmachen lässt. Nennen wir es einfach einmal Krise. Oder Krisenbewusstsein. Viele Menschen leben heute mit dem Eindruck, dass das Leben zunehmend schwerer zu bewältigen ist. Der Immobiliensektor liefert dafür ein Symptom nach dem anderen. „Black Box“ verdichtet diese Eindrücke auf einen erzählten Tag in einem typischen Berliner Hinterhof. Nach „Das Lehrerzimmer“ ist das nun schon (mindestens) der zweite Krisenfilm im deutschen Kino in diesem Jahr. Und wie bei İlker Çatak spielen auch bei Asli Özge Erfahrungen mit einer anderen Kultur eine Rolle – in beiden Fällen mit ihrer türkischdeutschen Familiengeschichte.

Es wäre zu trivial, wenn man einfach sagen würde, dass Çatak wie Özge einen schärfer gestellten Blick auf die deutschen Verhältnisse haben. Aber es verändert natürlich doch etwas, wenn man bei der Idee von Stadt nicht nur an Berlin oder Heidelberg denkt, sondern auch an Istanbul, oder wenn man Erfahrungen mit Schule in mehr als nur einem System gemacht hat.

Der Name Horn ist gut gewählt für diesen Agenten der herrschenden Verhältnisse. Felix Kramer spielt ihn als einen, der sich schwer lesen lässt. Er verleiht einer abstrakten Größe eine körperliche Präsenz. Immobilienbesitz ist in Berlin, seit die Hauptstadt vom spekulativen Kapital entdeckt wurde, zunehmend eine unpersönliche Angelegenheit. Johannes Horn ist von seiner Firma geradezu perfekt gecastet: Er hat etwas von dem straßentauglichen Charme, den es braucht, wenn man nicht gleich mit dem Slim-Fit-Anzug der Leistungsfetischisten ins Haus fallen will; er könnte sogar persönlich einen ganz okayen Lebensstil haben, jedenfalls fährt er nicht mit einem Aggro-SUV vor.

Aber man wird aus ihm auch nie ganz klug, und als Mietpartei will man doch vor allem wissen, was genau los ist. Horn ist derjenige, der den Leuten im Haus deutlich macht, dass sie keinesfalls gemeinsam darüber ins Bild gesetzt werden sollen. Er will einzeln mit allen reden.

Asli Özge hingegen sucht nach einem Zusammenhalt. Sie hat die Geschichte von „Black Box“ so geschrieben, dass unweigerlich eine Gemeinschaft entstehen muss. Denn sie lässt die Ereignisse ziemlich drastisch eskalieren. In dem Haus wohnt nämlich auch ein junger Mann aus Dagestan, das ist eine Republik der Russischen Föderation, in der es Dschihadisten gibt. Für einen Verdacht braucht es dieses Wissen aber gar nicht, da reicht schon das Aussehen, und verdächtig macht sich Ismail Sultanov dann auch noch ausdrücklich.