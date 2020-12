Man braucht ein Klavier, jemanden, der oder die es spielen kann (Virtuosität ist nicht nötig, auf Herz und Klangsinn kommt es an), einen Vorleser und Zuhörer. Natürlich ginge es auch ohne Zuhörer, aber das wäre wohl doch zu traurig. Dazu nehme man noch eine Ausgabe von Herman Bangs Roman „Das weiße Haus“, eines der schönsten Bücher der dänischen Literatur, am besten in der deutschen Übersetzung von Gisela Perlet mit den Gedichtübertragungen von Jens Gerlach (Hinstorff Verlag, Rostock 1973) sowie die Noten des Klavierzyklus „Das weiße Haus“ op. 80 von Walter Niemann (gibt’s im Internet unter www.imslp.org).

Eine CD benutzen kann man nicht, denn niemand hat das feingezeichnete, still-versonnene Werk bislang aufgenommen. Man spielt zunächst das erste Stück des Zyklus „Es war einmal“. Danach wird vorgelesen, beginnend mit dem Absatz „Aber der Herbst verging, und Weihnachten rückte heran“. Langsam durchwandern wir die fröhliche, selige Backpflaumenzeit des Advents im Pfarrhaus auf der dänischen Insel Alsen und nähern uns dem Heiligen Abend. Nach sechzehn Seiten lässt sich schließen mit der singenden Mutter: „Denn heut ward unser Erlöser erkannt und der Weg nach Eden gewonnen.“ Es folgt die Nummer zehn aus Niemanns Zyklus: „Hirtenmusik zur Weihnacht“ – Moderato alla Siciliano, in modo pastorale, G-Dur, nicht schnell, nicht schwer, sehr träumerisch, eine Weihnachtsmusik, die ganz Erinnerung ist, glückserfüllt in ihrer zarten Melancholie.

Wer aber kein Klavier hat oder es nicht spielen kann oder viel lieber singen möchte, der mag übers Internet die Christvespern und Gottesdienste im Berliner Dom verfolgen: www.berlinerdom.de/live. Am Heiligen Abend um 14 Uhr wird der Staats- und Domchor unter der Leitung von Kai-Uwe Jirka singen; Andreas Sieling spielt die gewaltige Sauer-Orgel dazu; Christian Stäblein hält die Predigt, und die Dompredigerin Petra Zimmermann führt durch die Liturgie, die an wenigen Kirchen unseres Landes so viel Sinn und Schönheit, geschichtliche Tiefe und lebendige Gegenwart hat wie hier. Man braucht nichts als ein Telefon oder einen Computer mit Internetanschluss, nicht einmal ein Gesangbuch. Die Liedblätter mit Noten und Text werden eingeblendet, dann kann man sofort zu Hause mitsingen. Von Jan Brachman