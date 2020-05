FDP im Virus-Wahlkampf : Lindner macht Corona-Krawall

Wahlkampf heißt, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Ja, sind wir denn schon wieder im Wahlkampf, ist nicht erstmal parteiübergreifende Krisenbewältigung angesagt? Nicht für Christian Lindner. Er ist nicht nur gewillt, dieselben Zahlen, die alle haben, anders, also oppositionell zu interpretieren, sondern darauf bedacht, in seinen Redebeispielen Menschen aus der ganzen Republik einzubeziehen.

Deswegen sagte er in der Sendung von Anne Will: „Mich überzeugt nicht, dass in Leverkusen die Hotels geschlossen werden müssen, weil es einen Corona-Ausbruch in Passau gibt.“ Während man noch rätselte, warum man gerade in Leverkusen ins Hotel sollte, war Lindner gedanklich schon weitergezogen. Er befindet sich offenbar, vielleicht quarantänebedingt, auf einer imaginären Deutschland-Reise, jedenfalls sagte er bald darauf der ARD: „Wenn in Kiel ein neuer Infektionsherd ausbricht, warum muss dann ein Hotel in Garmisch geschlossen sein?“ Die steile Nord-Süd-Achse diese weiteren Beispiels geistiger Fernreisen ist wohl noch beeindruckender; wichtig daran außerdem: Den zweiten angenommenen Corona-Ausbruch nicht auch nach Bayern zu verlegen, das könnte falsch verstanden werden.

Deutschland, spürst Du mich?

Aber kaum haben wir das gesagt, hat Christian Lindner schon ein neues Beispiel gegeben, nämlich im Gespräch mit der F.A.Z.: „Wenn etwa in Rosenheim ein Infektionsherd ist, dann muss doch in Emden kein Hotel schließen.“ Man stellt sich Lindner, längst schon wieder out of Rosenheim, im feschen Sportwagen vor, vielleicht einem Maserati, mit den Liedzeilen „Deutschland, Deutschland, spürst du mich? Heut nacht komm ich über dich“ auf den Lippen, immer unterwegs zum nächsten Marktplatz, auf dem man als FDP-Politiker ja wohl noch mal sagen dürfen wird, dass man auch künftig ein bisschen Spaß haben will.

Vielleicht soll das alles auch nur heißen, dass, ginge es nach Christian Lindner, nirgends ein Hotel geschlossen wäre. Und während er auf allen Kanälen und überall gleichzeitig ist, gilt für die meisten anderen die Weisheit eines anderen Lieds: „Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist, und das ist immer Delmenhorst.“