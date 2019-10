Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum wir weinen

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Auch wenn es der täglichen Erfahrung von Therapeuten wie Lammers zu widersprechen scheint: Durch Studien konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass Menschen sich nach dem Weinen grundsätzlich besser fühlen als direkt davor, wenn noch kein Emotionsausdruck beobachtet werden kann. Dass es sich für viele aber so anfühlt, erklärt Ad Vingerhoets, der seit mehr als dreißig Jahren das menschliche Weinen erforscht, so: Unsere Stimmung verschlechtert sich während des Weinens schneller und stärker, als wenn wir die gleiche Emotion erleben, aber nicht mit Weinen darauf reagieren. Deswegen erleben wir auch eine schnellere und stärkere Verbesserung unseres Befindens, nachdem die negativen Emotionen uns zum Weinen gebracht haben.

Entscheidender als das Weinen selbst ist für das Wohlbefinden laut Vingerhoets, ob wir an dem, was uns zum Weinen gebracht hat, etwas ändern können. „Am wichtigsten ist aber, wie andere darauf reagieren, wenn ich weine. Wenn sie auf mich eingehen und mich trösten, fühle ich mich danach besser, als wenn sie etwa beschämt sind und wegschauen“, so Vingerhoets. Das würde auch zu dem evolutionären Ursprung des Weinens passen, über den sich die Wissenschaft weitgehend einig ist: Den Schreien, die auch junge Säugetiere ausstoßen, wenn ihre Eltern nicht in der Nähe sind. Bei Menschen bleibt von diesem akustischen Signal mit zunehmendem Alter nur noch das eher visuelle Signal des Weinens und der Tränen übrig. Bei den meisten Tieren hingegen verschwindet es komplett.

Bleibt die Frage, warum viele Menschen auch weinen, wenn sie glücklich sind. Das könnte laut Ad Vingerhoets daran liegen, dass wir auch in solchen Situationen eine Form von Hilflosigkeit erfahren, da wir nicht wissen, wie wir unsere riesige Freude sonst ausdrücken sollen. Sehr oft sei auch der Grund, dass wir gerade in sehr glücklichen Situationen uns erlauben, an schwere Stunden zurückzudenken. Wenn wir etwa Menschen, die uns nahe sind, nach langer Zeit wiedersehen, würden wir demnach eher verarbeiten, dass wir sie davor so lange nicht gesehen haben.

Warum nun Frauen häufiger weinen als Männer, würde wahrscheinlich genug Stoff für mehrere Erklärkolumnen bieten. Nur so viel: Ganz von der Biologie trennen lässt es sich wohl nicht. Es spielt aber eine große Rolle, dass Weinen unter Jungs und Männern immer noch weniger akzeptiert wird als unter Mädchen und Frauen.

Vielleicht hilft der Blick zurück ins Reich der Phantasie. Der Phönix ist nicht die einzige Sagenfigur, bei der Tränen und das Weinen eine ganz besondere Bedeutung haben. Der Altertumsforscher Matteo Nucci hat sich mit Tränen in der Mythologie beschäftigt und schreibt, dass griechische Helden an ihrem Weinen erkennen, dass sie keine Götter, sondern Menschen sind. Und erst das macht sie zu Helden. Vielleicht müssen ja große und kleine Jungs einfach öfter Helden sein und nicht nur den Helden spielen.