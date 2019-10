Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum es Streit über wilde Tiere gibt

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Zumindest wissen wir heute viel mehr über die Wildtiere, die man früher oft auch aus den falschen Gründen jagte. Berüchtigt waren zum Beispiel die Lämmergeier, was dazu führte, dass man die beeindruckenden Vögel in den Alpen ausrottete. Dabei greifen sie sich keine Beutetiere, sondern ernähren sich hauptsächlich von Knochen. Sie räumen in den Bergen also auf. Und diesen wichtigen Job dürfen sie seit einiger Zeit wieder ausüben: Heute nennt man sie eher bei ihrem zweiten Namen: Bartgeier. Sie werden in mehreren Zoos gezüchtet und in passenden Tälern ausgesetzt. Mit Erfolg, in den Alpen sind sie jetzt wieder öfter in der Luft zu sehen, wenn sie auf langen Erkundungsflügen ihre Kreise ziehen.

Die Geier muss niemand fürchten, doch wie sieht es mit den Wölfen aus? Sie müssen scheu sein und sollten nicht die Nähe des Menschen suchen. Ein Stichwort ist „Herdenschutz“, so können Elektrozäune helfen, die Raubtiere von den Schafen fernzuhalten. Und es genügt nicht mehr, allein auf die üblichen Hütehunde zu vertrauen. Diese können zwar eine Herde zusammentreiben, aber nicht unbedingt gegen Eindringlinge verteidigen. Dafür sind größere und kräftigere Rassen besser geeignet, die dann noch speziell trainiert werden müssen. Es sind also einige Aspekte zu bedenken, wenn wir wieder mehr Wildnis zulassen wollen.