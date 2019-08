Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum wir den Regenwald brauchen

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Außerdem lässt sich auf den abgeholzten und verbrannten Flächen nichts langfristig anbauen. Es gibt so wenige Nährstoffe in den Böden, dass sie meistens für nur wenige Jahre benutzt werden können. Irgendwann wächst nichts mehr darauf und neue Flächen müssen her. Der Wald ist dann unwiederbringlich zerstört.

Mehr zum Thema 1/

Und mit ihm seine Bewohner: Im Amazonas-Regenwald leben so viele verschiedene Tiere und Pflanzen, dass Wissenschaftler davon ausgehen, jede zehnte Art auf der Erde komme dort vor. Viele Arten sind noch nicht einmal entdeckt worden. Alle Kreaturen zusammen geben dem Regenwald eine Atmosphäre, die sich anfühlt, als würde man einen eigenen, lebendigen Raum betreten. Von allen Seiten rufen und singen Tiere, das feuchte Klima ist allgegenwärtig. Die Regenwald-Bewohner sind voneinander abhängig, sie bilden ein System. Daher der Name Ökosystem. Zum Beispiel fressen Tapire die Früchte von Pflanzen und breiten so ihre Samen aus. Und wenn ein solches Ökosystem zerstört wird, kann es nicht so einfach wiederhergestellt werden. In Deutschland spricht man oft von Aufforstung, wenn neue Wälder angepflanzt werden. Der Amazonas-Regenwald existiert seit vielen Tausend Jahren. Die zahlreichen Tiere und Pflanzen, die sich in dieser Zeit entwickelt haben, lassen sich nicht so einfach wieder zurückbringen, ist das Ökosystem Regenwald einmal zerstört.

Es ist zwar eine gute Idee, den Wald wieder aufzuforsten. Aber das, was den Regenwald ausmacht, bringt ihn nicht zurück.