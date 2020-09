Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum Wolkenkratzer nicht 3000 Meter hoch sind

Das höchste Gebäude der Welt steht in Dubai. Es handelt sich um den Burj Khalifa. Mit 828 Metern überragt er den zweithöchsten Turm, den Shanghai Tower in China, um immerhin 196 Meter. Wie lange der 2010 fertiggestellte Burj Khalifa den Rekord halten wird, steht dahin. In Dschidda in Saudi-Arabien ist der Jeddah Tower im Bau, er soll 1007 Meter hoch werden, heißt es, was einen Höhensprung um abermals fast 200 Meter bedeuten würde. Genau weiß man das allerdings nicht, die Bauherren machen ein Geheimnis um die Höhe, wohl um potentielle Konkurrenten um den Titel des höchsten Gebäudes zu verunsichern.

Mysteriös sind noch einige andere Umstände am Jeddah Tower: Die Bauarbeiten sind im Jahr 2018 unterbrochen worden, und niemand weiß, ob, und wenn ja, wann er fertiggestellt wird. Ursprünglich sollte der Turm sogar 1610 Meter hoch werden, was einer Meile entsprochen hätte. Davon nahm man wieder mit der Begründung Abstand, dass der Grund am Bauplatz das Gewicht nicht hätte tragen können.

Ganz neue Dimensionen

Ob nun ein Kilometer oder eine Meile – vor zwanzig Jahren war noch unvorstellbar, in solche Dimensionen vorzustoßen. Doch die Entwicklung von neuen Materialien wie hochfestem Beton und extrem belastbarem Stahl hat die Grenzen im Bau von Wolkenkratzern verschoben. Experten halten inzwischen Hochhäuser von mehr als 1600 Metern durchaus für machbar. Ginge es allein darum, eine Säule aus Beton zu errichten, wären 4000 Meter drin, ohne dass das Bauwerk unter dem eigenen Gewicht zusammenbräche, bei Verwendung von Stahl sogar 9000 Meter.

Soweit wird es aber nicht kommen. Nicht nur wegen der Schwierigkeit, einen entsprechend tragfähigen Untergrund zu finden, die schon beim Jeddah Tower zur Kappung der Pläne geführt hat. Ein Hochhaus, das als Hotel, Apartmenthaus oder Bürogebäude genutzt werden soll, muss schließlich auch Kriterien von Wirtschaftlichkeit und Komfort erfüllen.