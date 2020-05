Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum die Deutschen ihre Autos so lieben

Ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen. Wenn ich mal mit dem Fahrrad in die Schule gefahren bin, war ich in der ersten Stunde komplett erledigt, denn es ging steil bergauf. Sowieso war es meinen Eltern nicht so recht, wenn ich mit dem Rad unterwegs war, denn es gab kaum Radwege, dafür eine ziemlich furchteinflößende Umgehungsstraße. Der Bus in die Stadt fuhr nur zwei Mal am Tag. Meine Kindheit fand also zum großen Teil im Auto meiner Mutter statt, die mich zu Freunden fuhr, zum Ballett oder zum Töpferkurs. Ich wäre nirgends hingekommen ohne Auto.

Vor ein paar Jahren war ich nochmal in dem kleinen Dorf. Es ist gar nicht mehr so klein. Es gibt jetzt einen Bus, der regelmäßig in die Stadt fährt. Die Stadt hat Radwege auf die Straßen gemalt. Die Kinder, die heute dort leben, müssen bestimmt immer noch viel mit dem Auto rumkutschiert werden. Aber sie verstehen wahrscheinlich nicht, dass ein Auto für mich und für ihre Eltern viel mehr bedeutet hat als für sie – und oft heute noch bedeutet.

Wir hatten ja nichts

Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Leute Autos wichtig finden. Das eine ist etwas, was wir Status nennen, das heißt: Wenn man das hat, und zwar in so schick wie möglich, denken andere, man ist cool und erfolgreich. Autos kosten viel Geld. Ein VW Golf, das ist seit Jahren das meistgekaufte Auto in Deutschland, kostet neu mindestens 20.000 Euro. Nach oben gibt es fast keine Grenzen. Manche Leute sind stolz auf ihre Autos, weil die allen zeigen: Hier hat jemand echt viel Geld. Das Auto als Statussymbol, das funktioniert seit Jahren, obwohl die Autos den Fahrern oft gar nicht gehören, sondern nur geleast sind – das ist ein anderes Wort für gemietet.

Aber man muss sich das so vorstellen: Heute gibt es teure Handys, Spielkonsolen, riesige Fernseher und anderen technischen Kram, mit dem man angeben kann. Das sind die Statussymbole, die Kinder und Jugendliche heute spannend finden. Als die Generation ihrer Eltern in dem Alter war, gab es in den meisten Haushalten einen Fernseher, dessen Bildschirm etwa so groß war wie ein aufgeklapptes A4-Schulheft. Telefone hingen an Schnüren und waren beigefarben. Damit konnte man wirklich nicht angeben.