Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum es Streit über Rassismus gibt

In Amerika hat ein Polizist bei einer Festnahme einem schwarzen Mann neun Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt. Der Mann starb daran. Nun sagen viele: Das hätte der Polizist nicht gemacht, wenn der Mann ein Weißer gewesen wäre. Weil es die Erfahrung gibt, dass Menschen mehr Rücksicht nehmen bei Leuten, die ihnen ähnlich sind und denen sie sich nahefühlen. Und auch, weil es die Erfahrung gibt, dass amerikanische Polizisten öfter auf Schwarze schießen als auf Weiße. Was der Polizist gemacht hat, ist so schlimm, dass viele von Mord sprechen. Aber war es ein rassistischer Mord?

Das ist eine Warum-Frage. Als Antwort kann es nur Hinweise, aber keine Beweise geben. Man kann nicht den Kopf des Polizisten aufmachen und dort Rassismus finden. Man kann nur Anzeichen sammeln. Vielleicht hat der Polizist mal gesagt, dass er Schwarze nicht mag. Oder er gibt im Gerichtsprozess zu, dass das der Grund war. Es kann aber auch sein Geheimnis bleiben.

Das Geheimnis des Warums macht alles kompliziert. Anton könnte der Lehrerin sagen, dass er die Drei in Mathe nicht verdient hat und dass die Lehrerin ihm nur eine schlechte Note gibt, weil er dunkle Haut hat. Wie soll die Lehrerin sich verteidigen? Sie kann sagen, dass das nicht stimmt. Aber sie kann es nicht beweisen. Anton kann es auch nicht beweisen. Also gibt es Streit.

Im Großen ist dieser Streit wichtig, um allen Menschen zu zeigen, dass es falsch ist, aus rassistischen Gründen zu handeln. Deshalb darf es kein Tabu sein zu sagen, dass Rassismus existiert und dass er in diesem Fall vorliegt. Es kann aber auch niemand etwas daran ändern, dass der Rassismusvorwurf oft in gegenseitigen Anklagen und Beleidigungen endet. Wer sein Recht erkämpfen will, redet deshalb nicht nur über das Warum, sondern über das Was. Bei dem Polizisten ist klar: Der Mann ist tot. Es gab keinen Grund, ihn zu töten. Also muss der Polizist für sehr lange Zeit ins Gefängnis. Kriegt Anton eine schlechte Note, die er nicht verdient, muss die Lehrerin sagen, mit welchen Tatsachen sie die Note begründet. Die müssen dann überprüft werden. Nennt die Lehrerin öfter falsche Tatsachen und vergibt ungerechte Noten, sollte sie keine Lehrerin sein.

Der Streit über Rassismus ist also sehr schwierig, weil man niemandem in den Kopf schauen kann, ob er Rassist ist, und weil alle Rassisten nicht so doof sind, das einfach zuzugeben. Deshalb streiten Erwachsene so viel darüber.