Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Ob man Feste anderer Religionen mitfeiern soll

Dabei spielt natürlich eine Rolle, dass weder der Tannenbaum noch der Osterhase viel mit Religion zu tun haben. Das sind einfach Traditionen, die zum Fest gehören. Ein bisschen anders würde es sich vielleicht anfühlen, wenn Muslime sich eine Krippe in die Wohnung stellen würden. Aber wer macht das schon. So wie mit dem Tannenbaum verhält es sich mit dem Festessen beim Fastenbrechen eigentlich auch: Gebetet wird vorher, da bleiben die Religionen oft unter sich, und danach wird gefeiert. Zum Fest Holi zum Beispiel, das die Hindus feiern, gehört auch erst mal ein feierlicher Tag – und erst am zweiten Tag kommt die lustige Schlacht mit Farbbeuteln, bei der in ganz Europa auch viele mitmachen, die gar keine Hindus sind. Wer ein solches Fest mitfeiert, der muss vorher nichts darüber wissen. Die Feier selbst ist eine tolle Gelegenheit, mehr über den Anlass und die Religion zu erfahren. Interessieren sollte man sich auf jeden Fall dafür, das ist eine Frage des Respekts.

Trotzdem muss man aufpassen, wenn man Dinge übernimmt, die für andere religiöse Bedeutung haben. In deutschen Gärten oder Wellness-Bereichen stehen zum Beispiel oft als Dekoration Buddha-Köpfe. Buddha ist der Begründer des Buddhismus, und dessen Anhänger finden diese Köpfe ganz schlimm, nicht nur weil sie als Dekoration missbraucht werden, sondern auch weil der Kopf eben abgeschnitten ist. Buddhisten zeigen Buddha immer nur ganz, mit seinem Körper, und würden nie einfach nur seinen Kopf hinstellen. Auch das kann man sich einfach mal umgekehrt vorstellen: Das wäre also, als würden sich Buddhisten einen an der Hüfte abgeschnittenen Jesus am Kreuz in die Sauna hängen. Man muss nicht mal gläubig sein, um das irgendwie geschmacklos zu finden. Deshalb ist es immer ein ganz guter Test, sich solche Situationen umgekehrt vorzustellen. Das hilft nämlich, sich in andere hineinzuversetzen. Und das ist nicht nur in Sachen Religion gut.