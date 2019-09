Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Ob Fleischverzicht das Klima rettet

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Und dann war da ja noch die Sache mit dem Methan. Das stoßen Schweine und Hühner viel weniger aus als Kühe. Trotzdem sind Kühe nicht unbedingt klimaschädlicher als andere Tiere. Stehen sie nämlich nicht im Stall, sondern auf der Weide, fressen sie gar kein Soja. Kuhweiden sind Wiesen, und die sind gut für das Klima. Wenn Kühe auf der Weide stehen, entsteht durch Kuhfladen Humus. So nennt man eine bestimmte Art von Boden, wie er im Moor, im Waldboden oder eben auf Kuhwiesen vorkommt. Dieser Boden speichert CO2 genauso wie Bäume, so dass der Stoff nicht in unsere Atmosphäre gelangt. Mit ihren Fladen können Kühe dem Klima also sogar nützen. Wenn gesagt wird, dass Kühe so klimaschädlich wie Autos sind, stimmt das nicht in jeder Hinsicht.

Welchen Unterschied es macht, ob Kühe auf einer Wiese oder im Stall stehen, kann man auch an Zahlen sehen. Durchschnittlich werden für 125g Rindfleisch 1.927 Liter Wasser verbraucht. Das sind fast 11 volle Badewannen für ein sehr, sehr kleines Steak. So viel Wasser sind aber nur dann nötig, wenn die Kuh Futter bekommt und nicht grast. Steht sie auf der Wiese, ist der Wasserverbrauch sehr niedrig. Das ist auch beim CO2-Ausstoß so. Durch 125g Rindfleisch kommen durchschnittlich 1,664 kg CO2-Äquivalente in die Atmosphäre. Steht die Kuh auf der Weide, produziert sie Humus und jede Tonne Humus entlastet die Atmosphäre um 1,8 Tonnen CO2.

Wer etwas für das Klima tun will, muss nicht unbedingt ganz auf Fleisch verzichten. Sondern nur weniger davon essen und darauf achten, was die Tiere gefressen haben und woher sie kommen.