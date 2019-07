Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Was passiert, wenn Obst reif wird

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Heute nutzt man synthetisches Ethylen, um beispielsweise Bananen oder Kiwis nachreifen zu lassen. Dafür werden die Früchte in einem Zustand geerntet, in dem sie weit genug entwickelt sind, um durch Nachreifen noch genießbar zu werden, „pflückreif“ nennt man das in der Fachsprache. Sie sind reif – aber eben doch nicht reif. Um den Entwicklungsprozess während des Transports hinauszuzögern, werden Obst und Gemüse in großen LKWs kühl, dunkel und mit wenig Sauerstoff bis nach Deutschland gebracht. Um die Früchte anschließend nachreifen zu lassen, wird die Temperatur erhöht und Ethylen dazugeleitet. Je höher Temperatur und Ethylen-Gehalt in der Luft sind, umso schneller erhalten sie die gewünschte Farbe. Das ist aber auch der Haken an der ganzen Geschichte: die Früchte ändern zwar ihre Farbe, aber sie werden niemals so lecker schmecken wie ihre natürlich gereiften Verwandten. Wer hierzulande schon mal Erdbeeren aus Spanien gegessen hat, kennt das. Auch der Vitamingehalt kann mit dem von Früchten, die richtig reif geerntet wurden und es nicht weit hatten, nicht einmal annähernd mithalten.

Der Grund, warum manches Obst und Gemüse nachreift und anderes nicht, ist ganz simpel. In jeder Frucht gibt es einen Rezeptor für Ethylen. Das kann man sich vorstellen wie einen Schalter für die Reifung: In manchen Früchten funktioniert er und in anderen nicht. Kommt eine Frucht mit Ethylen in Berührung, schaltet das Ethylen „den Schalter ein“. Funktioniert der Schalter, beginnt die Frucht nachzureifen. Zu den Früchten, die das können, gehören zum Beispiel Äpfel, Bananen, Avocados und Tomaten. Ist der Rezeptor für Ethylen jedoch inaktiv, das heißt „der Schalter funktioniert nicht“, passiert beim Kontakt mit Ethylen – gar nichts, die Frucht kann nicht nachreifen. Das betrifft beispielsweise Kirschen, Erdbeeren, Paprikas und Gurken. Darum sollte man die Zeit nutzen, wenn Obst und Gemüse Zuhause im Garten reif sind – oder beim Bauern auf dem Wochenmarkt. Sie schmecken dann nicht nur einfach besser, sie sind auch gesünder.