Kai Sina: „TransAtlantik“. Hans Magnus Enzensberger, Gaston Salvatore und ihre Zeitschrift für das westliche Deutschland. Wallstein Verlag, Göttingen 2022. 219 S., geb., 20,– €.

Erinnert an das verdienstvolle Projekt eines deutschen „New Yorker“ und somit an den hakenschlagenden Enzensberger: They don’t make ’em like that anymore.