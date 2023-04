Als uns meine fünfzehnjährige Tochter Maya Anfang des Jahres erzählt, dass die Schule einen Austausch für den Spanischkurs plant, sind alle begeistert – bis auf Maya selbst. Sie will nicht. Der Frankreichaustausch ihrer älteren Schwester vor drei Jahren wurde wegen Corona abgesagt und konnte, sehr zu Laras Leidwesen, auch nicht nachgeholt werden. Nun macht meine Große dieses Jahr schon Abitur. „Ich verstehe dich manchmal nicht“, sagt sie kopfschüttelnd zu Maya. Sie würde nicht eine Sekunde zögern.

Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich nicht nachholen. Die Fahrten während der Schulzeit gehören unbedingt dazu. Wer einmal während einer Sprachreise oder eines Schüleraustauschs in einer fremden Gastfamilie wohnte, egal wie lang, erinnert sich das ganze Leben lang daran. So kommt es mir jedenfalls vor, als ich mir in den kommenden Tagen die viele Geschichten anhöre, wann immer ich von der Reise erzähle: „Ich habe so viele wertvolle Erfahrungen gemacht – gute, aber auch weniger gute“, sagt eine Freundin.