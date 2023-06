Vor ein paar Wochen hatten wir Abi-Treffen – zum Dreißigjährigen. Wie immer war die Vorfreude groß. Schon Wochen vorher schrieb ich mir mit Freunden und schwelgte in Erinnerungen an die Jugend. Das blieb auch unserer Tochter Frida (8) nicht verborgen. Sie liebt es, alte Fotos anzuschauen. Also kramte ich im Keller nach meinen Alben. „So sahst du mal aus, Papa?“, fragte sie erstaunt, als wir uns Aufnahmen von einer Bremen-Fahrt kurz nach den letzten Prüfungen ansahen. Sie zeigten mich in einer Gruppe Mitschülerinnen und Mitschüler. Teilweise nicht mehr ganz nüchtern, stellte ich fest, aber extrem gut drauf.

Frida betrachtete die Mädchen auf den Fotos genauer. „Die da ist ganz hübsch.“ „Ja, stimmt.“ „Aber nicht so hübsch wie Mama!“ „Aber natürlich nicht“, versicherte ich ihr überrascht. „Das ist dreißig Jahre her. Da waren wir noch ganz jung, noch keine zwanzig Jahre alt.“ „Hast du mal eine von denen geküsst?“ „Ähm …“ Ich sah auf das Foto und überlegte. Anlügen wollte ich sie nicht, aber die volle Wahrheit musste es auch nicht sein. Warum sollte ich mich mit wegen einer Knutscherei mit einer Steffi, Birgit oder Michaela vor meiner Tochter rechtfertigen? Das war über dreißig Jahre her. Ich wählte einen Mittelweg.