Bunte Bilder gegen den Bewegungsdrang: Kleinkindabteil in einem ICE 3neo Bild: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Freitagnachmittag, der letzte Tag vor den Ferien. Ich hole meine Tochter aus der Kita ab, morgen fahren wir in den Urlaub. Es geht in die Bretagne, und wir freuen uns darauf, unsere Tochter zum ersten Mal am Strand und im Meer spielen zu sehen. Sie wird es lieben! Als umweltbewusste, woke Studenten fahren wir selbstverständlich mit dem Zug und freuen uns auf 14 Stunden Fahrt. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir besitzen schlichtweg kein Auto, Fliegen ist zu teuer, und dann bleibt nur der Zug. Das erfordert größere und kleinere Opfer beim Packen. Unter anderem meine siebenbändige Gesamtausgabe der „Suche nach der verlorenen Zeit“, meinen Fußball und mein selbst fermentiertes Kimchi kann ich nicht mitnehmen. Wehmütig blicke ich auf meinen Haufen Zurückgelassenes, woraufhin meine Freundin mich darauf aufmerksam macht, dass ich im letzten Urlaub nicht über die ersten 200 Seiten des ersten Bandes hinausgekommen bin.

Um 7.30 Uhr geht unser Zug vom Hauptbahnhof. Wir sitzen in der S-Bahn auf dem Weg dorthin, als ich von einem donnernden Geboller ans Fenster hinter mir aus dem Halbschlaf gerissen werde. Meine Tochter zuckt zusammen. „Das sind die Fahrradplätze“, brüllt eine glitzernde Frau mit Elfenohren auf einem Fahrrad an der Spitze eines mindestens dreizehnköpfigen Festival-Fahrrad-Party-Kollektivs, das Einlass in den Multifunktionsbereich des S-Bahn-Waggons begehrt. Meine Freundin bleibt cool, während ich mich zwischen verträumter Müdigkeit und großer Empörung noch sammele. „Tut mir leid, Rollstuhlfahrer und Kinderwägen haben Vorrang, aber wir finden bestimmt noch Platz für euch“, weist sie die Elfe freundlich auf das Piktogramm hinter uns hin, auf dem das Fahrrad mit einer deutlich zu lesenden drei geschmückt ist. Als die S-Bahn den Bahnhof verlässt, sitzt die Elfe zwischen ihren Kumpaninnen und Fahrrädern auf dem Boden und öffnet das erste Dosenbier. Zwanzig Minuten später erreichen wir den Hauptbahnhof, die Luft im Wagen ist von Bierdunst und Schweiß geschwängert.