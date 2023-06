In der zweiten Nacht zuhause geht es los. Meine Tochter ist gerade vier Tage alt. Um 3 Uhr werden wir von ihrem Schreien geweckt. Hat sie Hunger? Meine Freundin versucht vergeblich, sie anzulegen. Tilda schreit die Brust ihrer Mutter an. Vielleicht braucht sie körperliche Nähe und Sicherheit? Ich nehme mich ihrer an und lege sie mir wiederum auf meine Brust. Im Geburtsvorbereitungskurs wurde mir das sogenannte Bonding wärmstens von der vortragenden Hebamme empfohlen. Das Beste, was Väter ihrem neugeborenen Kind tun könnten.

Nicht jedoch meiner Tochter. Sie lässt sich nicht beruhigen. Weitere Versuche, sie zu besänftigen, scheitern verzweifelt. Ich könnte anfangen zu weinen, habe das Gefühl, mich nicht ausreichend auf die Ankunft unseres Kindes vorbereitet zu haben. Es braucht noch ein paar Tage und Nächte, bis wir verstehen, dass unsere Tochter viel schreit und erst mal nicht damit aufhören wird. Todunglücklich tat sie sich in den ersten vier Monaten mehrmals über den Tag verteilt lauthals kund.