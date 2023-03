Aktualisiert am

Was es für mich hieß zu hören, dass ich mit 21 Mutter werde

Eltern-Kolumne „Schlaflos“ : Was es für mich hieß zu hören, dass ich mit 21 Mutter werde

„Sie können auch abtreiben. Geht hier in der Praxis“, sagt der Arzt, während er mir die Kupferspirale aus der Gebärmutter zieht. Es ist der 23. Dezember. Kürzlich bin ich 21 Jahre alt geworden. Ich bin dankbar über dieses Angebot, das mir vermeintlich Kontrolle über meinen Körper zurückgeben will, der offensichtlich absolut die Kontrolle verloren hat. Wie wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich will aber nicht abtreiben. Nur: Schwanger sein auch nicht.

Meine Mutter wurde auch ungeplant mit mir schwanger. Die Geschichte, wie sie sich dazu entschied, mich zu behalten und wie glücklich und froh sie über diese Entscheidung ist, ist eine der prägenden Erzählungen meiner Kindheit. Es war klar, Abtreibung ist okay, aber ein Baby zu bekommen ist immer besser. Moralisch besser, besser für die eigene psychische Gesundheit.