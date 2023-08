Aktualisiert am

Eltern-Kolumne „Schlaflos“ : Sommerferien Plus: Wenn die eigenen Kinder mit anderen Wegfahren

Eine schwierige Abwägungsfrage für unsere Autorin: Kann sie die Söhne mit anderen Familien in den Urlaub schicken? Erleben sie etwas Unvergleichliches oder sollen sie nur eine Lücke füllen? Und wer gibt den Eltern die Zeit zurück?

Mein ultimativer persönlicher Gegner in Erziehungsangelegenheiten hat sich in den Wochen vor den hessischen Sommerferien gezeigt: Die Frage, ob einer unserer Söhne Malik oder Amir mit einem Freund in den Urlaub fahren darf.

Was ist los mit diesen Eltern? Können die nicht sprechen? Als ob sie sich abgesprochen hätten, haben mir unabhängig voneinander die Mutter von Ben (Amirs Bolzplatzfreund) und der Vater von Max (Maliks Klassenkamerad) innerhalb weniger Tage ein Whatsapp-Nachricht geschickt bezüglich unseres Sohnes und den Sommerferien.

Katharina schreibt ausführlich von einem tollen Haus auf Sardinien, irgendwo im Nirgendwo mit einem wunderschönen Pool und null Nachbarn. Ben wünsche sich, dass Amir mitkäme, sie verstünden sich so blendend.