Auf einmal ging alles furchtbar schnell. So, wie es vor fast dreizehn Jahren begann, so endete es. Na ja, vielleicht nicht genau so, aber fast: Lara trug Zöpfe und einen Rock, Schultüte und den guten alten Scout-Schulranzen. Es war noch dunkel. Nicht einmal sieben Uhr. Sie musste bei den Vorbereitungen helfen. Das Abi-Komitee „Abistreich“ plante, das Schulgebäude abzuriegeln, zu verdunkeln und in einen Club mit lauter Musik, Nebelmaschine und Discolicht zu verwandeln.

Es war der Tag der Abitur-Zulassung in Nordrhein-Westfalen. Der 31. März 2023. Laras allerletzter offizieller Unterrichtstag vor den Abiturprüfungen. Letzter Tag der Motto-Woche, in der der Abi-Jahrgang 2023 verkleidet in der Schule aufschlug. Passend dazu hatte die Q2 das traditionelle Motto „Mein erster Schultag“ gewählt. Ich schoss noch schnell ein verwackeltes Foto mit dem Smartphone, meine Tochter schwang sich auf ihr Rad und fuhr los. Ich verabschiedete sie lachend und verdrückte, kaum war sie um die Ecke gebogen, ein paar Tränen.