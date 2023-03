It’s official. Wir haben ein Kann-Kind. Nummer 3, die fünfjährige Samra, unser Nesthäckchen, mein Baby, könnte bereits diesen Sommer eingeschult werden.

Ein Gedanke, bei dem es ordentlich rumort in meinem Bauch.

Anfang des Jahres wurden uns im Kindergarten die Kündigungsunterlagen mitgegeben. „Samra ist ja top fit, ihr wollt sicherlich, dass sie nach den Sommerferien in die Schule geht. Lasst uns das doch beim Entwicklungsgespräch besprechen“, lächelte mich ihr Erzieher an. Ich höre mich - ziemlich schnell und viel härter als gewollt - „Nein, wollen wir nicht.“ sagen. Ich habe noch nicht mal ein „Danke“ hinbekommen, so off guard erwischt mich diese Frage.