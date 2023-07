Neulich habe ich wieder eine Kiste Mädchenklamotten von meiner Freundin Martina bekommen. Martina hat zwei Töchter, die fünf und sieben Jahre älter als unsere Tochter Samra sind. Sie prägen den Kleidungsgeschmack meiner Tochter wesentlich mit, da mich diese Kisten derart entlasten, dass ich kaum Klamotten für Samra kaufen muss.

Woke, liberal, offen, tolerant für was auch immer ich mich halte, in puncto Kleidung für unsere Tochter passe ich wohl am besten in die Kategorie konservativ bis übertrieben spießig.

Schlaghosen in Größe 122, bauchfreie Tops in Größe 116. Bauchfrei für Samra? Ich muss schlucken. Hotpants und Bikinis für die 5-jährige? No way! Mir ist das alles zu sexy für ein kleines Mädchen. Martina und ihre Töchter leben das anders. Sie genießen gemeinsam den Mini-Me-Look, bei dem die Töchter fast identisch angezogen sind wie die Mutter.