Ich bin ganz ehrlich: Bei den Bundesjugendspielen war ich richtig gut. In der dritten Klasse wurde ich Dritter. In der vierten Klasse war ich Schulsieger, der beste Leichtathlet unserer Grundschule. Ich sprang fast vier Meter weit, warf den achtzig Gramm schweren Schlagball über die 40-Meter-Marke hinaus, die die letzte Markierung bildete. Unser Schulleiter musste die Weite schätzen. Und im 50-Meter-Lauf hatte ich das Glück, gegen Jens Gläser zu laufen, den schnellsten Renner an unserer Schule. Er zog mich mit sich, und auf den letzten paar Metern konnte ich – es gibt diese Tage – sogar an ihm vorbeiziehen.

Ich war stolz wie Oskar. Meine Mutter hat vor Glück ein paar Tränen vergossen. 2013 Punkte standen auf meiner Ehrenurkunde, unterschrieben von Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Im Jahr davor stand, wenn ich mich richtig erinnere, noch der Name Karl Carstens auf dem dicken weißen Papier. Als Preis bekamen die ersten drei Schülerinnen und Schüler jeweils ein „Was ist was?“-Buch als Belohnung. Ich gewann insgesamt also zwei Bücher, für den 3. Platz im einen und für den Sieg in dem anderen Jahr. Es waren die Bände „Prähistorische Säugetiere“ und „Die Germanen“, wenn ich mich recht erinnere. Noch am selben Abend bin ich wieder zum Sportplatz geradelt und habe mein Sportabzeichen gemacht. Ich fühlte mich wie der damalige Zehnkampf-Weltmeister Daley Thompson aus England. Oder zumindest wie Jürgen Hingsen, sein stets unterlegener deutscher Kontrahent. Das ist der „Opa erzählt vom Krieg“-Teil.