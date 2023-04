Aktualisiert am

Hund und Kind: Die Verbindung kann so schön sein – unsere Autorin möchte trotzdem kein Haustier. Bild: AP

In seltener Eintracht verfolgen unsere drei Kinder seit geraumer Zeit ein Ziel: Mama überreden, ein Haustier haben zu dürfen. Ihren Vater, also meinen Ehemann, haben sie schon auf ihrer Seite. Basti ist in einem Haushalt mit Katzen aufgewachsen und steht dem Projekt Haustier sehr wohlwollend gegenüber.

In ihren Bemühungen lassen sie nichts unversucht und gehen für ihr Alter erstaunlich strategisch vor. Es ging los mit random Fragen darüber, ob ich gegen Hunde oder Katzen allergisch sei. Bin ich nicht. Nur eine große Abneigung gegen Tiere in der Wohnung.