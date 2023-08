Man sieht sie in den Restaurants der Ferienorte, oft sogar schon am Frühstückstisch im Hotel: Kinder, die auf Smartphones oder Tablets starren. Geht’s noch? Ein Ruf zur Raison und nach Zuwendung.

Familienurlaub Griechenland. Hotel mit direkter Meerlage. Das Frühstückbüfett wird morgens auf der Terrasse serviert, Blick über die wunderschöne Bucht und auf das gegenüberliegende türkische Festland inklusive. Strahlend blauer Himmel. Nicht ein Wölkchen. Belebung für Auge und Seele. Während mein Mann sich zum Büfett aufmacht und ich auf unsere Töchter Lara (19) und Maya (15) warte, lasse ich meinen Blick über die Terrasse gleiten. Das Hotelpublikum ist gemischt. Familien, aber auch Pärchen und Alleinreisende. Am Nebentisch sitzt ein Elternpaar mit seinem Sohn. Der Junge mag maximal vier Jahre alt sein. Er starrt auf das Display des vor ihm liegenden Smartphones und nimmt seine Umgebung überhaupt nicht wahr. Sein Vater schiebt ihm abwechselnd mal eine Gabel Rührei, mal ein Stück Brot in den Mund. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Junge nicht allein essen kann. Er sieht weder motorisch eingeschränkt noch krank aus. Wie blöd, denke ich.

Es ist nicht das erste Kind, das ich in den letzten Tagen beim Frühstück mit einem Tablet oder einem Handy entdeckt habe. Morgens um halb zehn. Zu einer Zeit, in der die meisten Kinder in der Regel ausgeschlafen und aufnahmefähig sind, die Sinne für Neues offen. Sie sollten neugierig ihre Umgebung erkunden. Bewusst den Geruch und Geschmack ihres Essens wahrnehmen. Sich nach potentiellen Strand-Spielgefährten in ihrem Alter umschauen. Mit Mama und Papa quatschen.