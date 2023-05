Eltern-Kolumne „Schlaflos“ : Diagnose Wochenbettdepression

Aktualisiert am

„So kann es nicht weitergehen. Ich schreibe ihnen jetzt eine Überweisung zu einem Psychiater“, sagt mein Frauenarzt bei meinem vierten Besuch nach der Geburt. Ich habe vor zehn Tagen meine Tochter Tilda zur Welt gebracht. Ich habe fünf Tage am Stück nicht geschlafen. Ich war seitdem bei sehr vielen Ärzten. Mir ist schwindelig, der Raum verschwimmt vor meinen Augen. Irgendetwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. Auf dem Überweisungsschein steht in kleinen Buchstaben: „Verdacht auf Wochenbettdepression“. Wie bin ich in diese Situation gelangt?

Die Geburt meiner Tochter verläuft komplikationslos. Nach einem vorzeitigen Blasensprung aale ich mich in einer Geburtsbadewanne vor Schmerzen. Zwischen jeder Wehe bitte ich um eine PDA, um die Wehe dann doch ohne zu schaffen.