„Meine Schwiegermutter kommt am Donnerstag. Ralf und ich fahren ein paar Tage an die See. Wir brauchen einfach mal 'ne Auszeit“, erzählt mir Paula auf dem Weg von der Kita zu U-Bahn. „Schön,“ antworte ich. „Na ja, geht so“, antwortet sie. „Ich hätte lieber gehabt, dass meine Eltern kommen, aber die sind mit dem Wohnmobil in Frankreich. Die wussten, dass wir an die See wollten, dass ich gerade ein bisschen auf Reserve laufe. Sie sind aber trotzdem gefahren.“ Wir gehen weiter. „Das Problem mit Ralfs Mutter ist, dass sie den Kindern immer so viele Süßigkeiten gibt“, vertraut mir Paula an. „Obwohl wir sagen: 'no', macht sie's doch. Ich weiß jetzt schon, dass Bruno und Klara nächste Woche kein Obst mehr essen, weil Oma sie mit Weingummi vollgestopft hat.“ Wir verabschieden uns. Paulas Bahn kommt. „Schöne Zeit zu zweit!“ sage ich. Dann warte ich auf meine Bahn.

Ein Wochenende zu zweit, denke ich, als ich ein paar Minuten später aus dem Fenster schaue und erst die Köllnische Heide und dann Neukölln an mir vorbeirattert. Das hatten Mona und ich … noch nie, seit Theo und Frida auf der Welt sind. Die beiden haben keine Großeltern, bei denen wir sie lassen könnten, um mal ein Wochenende zu zweit zu verbringen.