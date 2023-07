Eltern-Kolumne „Schlaflos“ : Ciao Bundesjugendspiele

Was nützt es, aus den Bundesjugendspielen einen „bewegungsorientierten Wettbewerb“ zu machen, wenn die Kluft zwischen Anspruch und Umsetzung so groß bleibt, wie sie ist? Eine Erwiderung.

Uff. Wo anfangen, warum ich diese Veranstaltung für lame und hoffnungslos veraltet halte?

2023 werden in Deutschland immer noch Schüler und Schülerinnen quasi gezwungen, an dem sportlichen Wettkampf „Bundesjugendspiele“ teilzunehmen, und das in Sportarten, die zwar „klassisch„ sind, aber eher in die Kategorie Oldschool gehören. Das sollte einfach aufhören, finde ich. Ciao Bundesjugendspiele.

Ich kann mich noch an meine Sportlehrer, Herrn Ude und Herrn Groß, erinnern, die wahnsinnig an mich „geglaubt“ haben. Zu meinem Glück (ob das Glück war, müsste an anderer Stelle noch diskutiert werden) hatten sie mir schwarzem Mädchen gegenüber eine sehr positive Grundannahme: Als gebürtige Ostafrikanerin würde ich mit dem Ausdauerlauf mein offensichtlich nicht vorhandenes Talent im Weitwurf wettmachen und so sogar eine Ehrenurkunde schaffen können.