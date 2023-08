Neustart in der weiterführenden Schule. Jetzt geht es um eine Entscheidung, die unseren Sohn entsetzt und uns Eltern nicht leicht fällt: Er soll nicht länger mit seinem besten Freund in eine Klasse gehen.

Kommende Woche ist es so weit. Showdown. Haben wir unserem Sohn das Leben in der Schule bis in alle Ewigkeit „verkackt“, wie er es ausdrückt? Oder haben wir als Eltern eine kluge Entscheidung getroffen?

Seit Ende letzten Jahres begleitet mich ein Grummeln in der Magengegend. Entschuldigung, ich bin so in meinem Film drin, dass es sich für mich so anfühlt, als ob man mir die Frage der Fragen ansieht, wenn ich sie nicht schon jedem und jeder in meinem Inner Circle gestellt habe.