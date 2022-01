F.A.Z.-Reihe „Junge Köpfe“ : Wie kommen wir wieder zusammen?

Die Frage nach der Identität ist in letzter Zeit zum entscheidenden Kennzeichen unserer zersplitterten Gesellschaft avanciert. Während universalistische Argumente an Wert verlieren, gewinnt die Vorstellung von Singularität deutlich hinzu. Im Moralischen, Kulturellen, aber eben auch im Politischen. Die sogenannte „Identitätspolitik“ beeinflusst inzwischen rechte wie linke Strömungen. Wohin führt das? Was geht verloren, wenn wir das Allgemeine aus dem Blick nehmen? Was kommt hinzu, wenn wir den Fokus für das Spezifische schärfen? Darüber diskutieren Helene Bubrowski aus der Politik und Simon Strauß aus dem Feuilleton in der dritten Ausgabe der „Jungen Köpfe“ mit der Philosophin und Publizistin Svenja Flaßpöhler.